प्रदेश में 62.21 प्रतिशत अभिभावक जुड़े मेगा पीटीएम से, भीलवाड़ा 13वें स्थान पर

भीलवाड़ा जिले के 2807 विद्यालयों में से 2615 स्कूलों ने पीटीएम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि 192 स्कूलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी। इन स्कूलों में 3 लाख 21 हजार 334 विद्यार्थी नामांकित हैं, जिनमें से 2 लाख 5 हजार 780 विद्यार्थियों के अभिभावक मीटिंग में शामिल हुए। यह आंकड़ा 64 प्रतिशत उपस्थिति का रहा है। इससे भीलवाड़ा जिला प्रदेश में 13वें स्थान पर रहा। अभिभावकों ने न केवल शिक्षकों से बच्चों की प्रगति की जानकारी ली, बल्कि विद्यालयों को और बेहतर बनाने के सुझाव भी दिए।