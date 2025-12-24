24 दिसंबर 2025,

बुधवार

तीन माह पहले हुई चाकूबाजी की घटना में 30 हजार रुपए की सुपारी देने का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार

जिले में हत्या की साजिश रचने के एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 24, 2025

जिले में हत्या की साजिश रचने के एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार

घटनाक्रम में पकड़े गए आरोपियों के साथ सुआतला पुलिस की टीम।

uncovered a sensational murder नरसिंहपुर, जिले में हत्या की साजिश रचने के एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सतत जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया।
पुलिस के अनुसार बीते 25 सितंबर की शाम करीब 6.15 बजे ग्राम बीतली थाना सुआतला निवासी दुर्गेश चौधरी अपनी सब्जी दुकान के पास राजमार्ग चौराहे पर बैठा था। इसी दौरान एक होटल की ओर से आए तीन अज्ञात व्यक्तियों में से दो ने उसे पकड़ लिया, जबकि तीसरे ने धारदार चाकू से गले पर हमला कर दिया। हमले में दुर्गेश के बाएं कान से जबड़े तक गंभीर चोट आई। शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गए।
जांच में सामने आई सुपारी देकर हमला कराने की बात
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी तेंदूखेड़ा अभिनव मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान सामने आया कि प्रकरण के पीछे आपसी विवाद का मामला है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बृजेंद्र चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने स्वीकार किया कि उसने अन्य साथियों को 30 हजार रुपए की सुपारी देकर दुर्गेश पर हमला करवाया था। उसका उद्देश्य गले पर वार कर हत्या करना था, लेकिन वार चूक जाने से चाकू कान और गाल में लग गया।
पुलिस ने मामले में बृजेंद्र चौधरी निवासी सुआतला सहित अभय सेन, अनिकेत नामदेव, सूरज अहिरवार, लोकमन पटेल और रामसहाय अहिरवार, सभी निवासी जिला सागर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 3(5) और 61(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
आरोपियों की पतासाजी और गिरफ्तारी में सुआतला थाना निरीक्षक प्रियंका केवट, निरीक्षक किशोर वामनकर, निरीक्षक अशोक सिंह, उप निरीक्षक अंकित रावत, सहायक उप निरीक्षक सुमित तिवारी, दयालसिंह सिंह डेहरिया, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह तथा आरक्षक अशोक अहिरवार, सोहन पटेल, राजेश यादव और प्रिंस की सराहनीय भूमिका रही।

Published on:

24 Dec 2025 01:36 pm

तीन माह पहले हुई चाकूबाजी की घटना में 30 हजार रुपए की सुपारी देने का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार

