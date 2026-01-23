23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

समाचार

सगाई कार्यक्रम से लौट रहे परिवार की कार में लगी आग, धमाके के साथ फटे टायर, बाल-बाल बचे

Fire in Car : समय रहते कार से दो बच्चे और तीन बड़े सदस्य बाहर आए

इंदौर

Hussain Ali

Jan 23, 2026

indore

इंदौर. भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित आइटी पार्क के समीप शुक्रवार को सगाई कार्यक्रम से लौट रहे परिवार की कार में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार सभी सदस्य आग के विकराल होने के पहले बाहर आ गए। धमाके के साथ कार में लगी आग को दमकलकर्मियों ने बुझाया।एसआइ संतोष कुमार दुबे ने बताया, शाम 4.10 बजे फायर ब्रिगेड को आइटी पार्क के समीप फरियादी नरेंद्र पिता रमाशंकर की इंदौर पासिंग कार में आग लगने की सूचना मिली थी।

टीम मौके पर पहुंची तब तक परिवार के सदस्य कार से बाहर आ चुके थे। उन्होंने बताया कि वे सगाई कार्यक्रम में गए थे। वहां से घर लौटते समय कार के बोनट सेक्शन से धुआं निकलने लगा। कुछ समझ पाते, इतने में कार के इंजन में आग फैलने लगी। कार में 2 बच्चे, एक महिला और चालक सहित 2 पुरुष थे। सभी समय पर बाहर निकल आए। इतने में आग ने विकराल रूप ले लिया। धमाके की आवाज आने लगी। एसआइ ने बताया कि कई बार लोग कार के पहिए में नाइट्रोजन हवा भरवाते हैं। आग लगने से पहिए धमाके के साथ फूटते है। चार हजार लीटर पानी से आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का पता नहीं चल सका।

23 Jan 2026 07:33 pm

Hindi News / News Bulletin / सगाई कार्यक्रम से लौट रहे परिवार की कार में लगी आग, धमाके के साथ फटे टायर, बाल-बाल बचे

