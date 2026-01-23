सगाई कार्यक्रम से लौट रहे परिवार की कार में लगी आग, धमाके के साथ फटे टायर, बाल-बाल बचे

टीम मौके पर पहुंची तब तक परिवार के सदस्य कार से बाहर आ चुके थे। उन्होंने बताया कि वे सगाई कार्यक्रम में गए थे। वहां से घर लौटते समय कार के बोनट सेक्शन से धुआं निकलने लगा। कुछ समझ पाते, इतने में कार के इंजन में आग फैलने लगी। कार में 2 बच्चे, एक महिला और चालक सहित 2 पुरुष थे। सभी समय पर बाहर निकल आए। इतने में आग ने विकराल रूप ले लिया। धमाके की आवाज आने लगी। एसआइ ने बताया कि कई बार लोग कार के पहिए में नाइट्रोजन हवा भरवाते हैं। आग लगने से पहिए धमाके के साथ फूटते है। चार हजार लीटर पानी से आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का पता नहीं चल सका।