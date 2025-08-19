सीकर. सीकर के हर्ष पर्वत पर रविवार रात करीब 9.30 बजे एक लग्जरी कार घुमाव पर आंतरी नाले में 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। कार की रफ्तार तेज थी और चालक ब्रेक नहीं लगा सका। कार के परखच्चे उड़ गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस, सिविल डिफेंस व मृतक युवक का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा। कार के चारों एयरबैग खुल गए लेकिन फिर भी कार में सवार तीन जनों में में से एक युवक व एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कार में पीछे बैठी युवती घायल हो गई है, जिसका एसके हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतक युवती के परिजनों को मुंबई में सूचना दी गई है। जीणमाता थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।