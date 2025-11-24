नकाबपोश बदमाश ने पांच किलोमीटर के दायरे में दिनदहाड़े चाकू दिखाकर दो लोगों से की लूट

ब्यौहारी थाना क्षेत्र के गोदावल के पास की घटना, जिले में आए दिन हो रही लूट की घटनाएं
शहडोल. ब्यौहारी में बीती शाम राजकुमार पटेल निवासी तेंदुआड़ अपनी पत्नी व बच्चे के साथ स्कूल का फीस भरने आया था। गोदावल के पास नकाबपोश बाइक सवार बदमाश ने चाकू दिखाकर पहले बाइक रोका इसके बाद राजकुमार को जान से मारने की धमकी देते हुए 12 हजार रुपए लूटकर भाग गया। कुछ दूर जाने के बाद बदमाश ने एक और व्यक्ति विजय पटेल को अपना निशाना बनाया और उससे भी चाकू की नोक पर डरा धमका कर 4 हजार रुपए लूटकर फरार हो गया। 5 किलोमीटर के दायरे में 20 मिनट के अंतराल में बदमाश ने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया। पीडि़तों ने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन 24 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त में नहीं आ सका।
जिले में इन दिनों कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई हैं, यहां अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं। बदमाश खासकर बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं। आलम यह है कि बीते कुछ दिनों से बुजुर्ग को ही टारगेट कर लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सिंहपुर में बुजुर्ग से 20 हजार की लूट के बाद ब्यौहारी थाना क्षेत्र में दो लूट का मामला सामने आया है, जिसमें एक दंपति से चाकू की नोक पर 12 हजार रुपए लूट लिए वहीं एक व्यक्ति से 4 हजार रुपए की लूट गई। पुलिस ने दोनों घटना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके पहले भी ब्यौहारी में कार सवार बदमाशों ने बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए लूटकर फरार हो चुके हैं।
