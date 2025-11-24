Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

नकाबपोश बदमाश ने पांच किलोमीटर के दायरे में दिनदहाड़े चाकू दिखाकर दो लोगों से की लूट

ब्यौहारी थाना क्षेत्र के गोदावल के पास की घटना, जिले में आए दिन हो रही लूट की घटनाएं

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 24, 2025

ब्यौहारी थाना क्षेत्र के गोदावल के पास की घटना, जिले में आए दिन हो रही लूट की घटनाएं
शहडोल. ब्यौहारी में बीती शाम राजकुमार पटेल निवासी तेंदुआड़ अपनी पत्नी व बच्चे के साथ स्कूल का फीस भरने आया था। गोदावल के पास नकाबपोश बाइक सवार बदमाश ने चाकू दिखाकर पहले बाइक रोका इसके बाद राजकुमार को जान से मारने की धमकी देते हुए 12 हजार रुपए लूटकर भाग गया। कुछ दूर जाने के बाद बदमाश ने एक और व्यक्ति विजय पटेल को अपना निशाना बनाया और उससे भी चाकू की नोक पर डरा धमका कर 4 हजार रुपए लूटकर फरार हो गया। 5 किलोमीटर के दायरे में 20 मिनट के अंतराल में बदमाश ने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया। पीडि़तों ने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन 24 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त में नहीं आ सका।

निशाने पर बुजुर्ग

जिले में इन दिनों कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई हैं, यहां अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं। बदमाश खासकर बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं। आलम यह है कि बीते कुछ दिनों से बुजुर्ग को ही टारगेट कर लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सिंहपुर में बुजुर्ग से 20 हजार की लूट के बाद ब्यौहारी थाना क्षेत्र में दो लूट का मामला सामने आया है, जिसमें एक दंपति से चाकू की नोक पर 12 हजार रुपए लूट लिए वहीं एक व्यक्ति से 4 हजार रुपए की लूट गई। पुलिस ने दोनों घटना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके पहले भी ब्यौहारी में कार सवार बदमाशों ने बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए लूटकर फरार हो चुके हैं।

जिले में पूर्व में हुई लूट की घटनाएं

  1. सिंहपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में 6 नवबंर को चुनिया निवासी शंकरलाल पटेल से बाइक सवार बदमाशों ने 20 हजार रुपए लूटे।
  2. 21 नवंबर को ब्यौहारी थाना क्षेत्र के मानपुर रोड में बब्बू कोल से बाइक व नकदी की लूट
  3. ब्योहारी के जोरा गांव में 2 नवंबर को किराना व्यापारी से बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारपीट कर 14 हजार रुपए लूटे।
  4. 23 अक्टूबर को कोतवाली के पास से बुजुर्ग महिला आशा मिश्रा को हिप्नोटाइज कर गहने व नकदी की लूट।
  5. 6 अगस्त को गोहपारू थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी के साथ बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को दिया अंजाम।
  6. 7 मई को ङ्क्षसहपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में सोशल वर्कर प्रकाश राव से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल व बैग लूटा।
  7. 15 सितम्बर को ब्यौहारी में बुजुर्ग दयाशंकर चतुर्वेदी को कार सवार बदमाशों ने रिश्तेदार के बुलाने की बात कहते हुए कार में बैठाया और 2 लाख रुपए लूट कर भाग गए।
  8. ब्यौहारी थाना क्षेत्र में ही एक महिला को कार सवार बदमाशों ने जान पहचान बताकर कार में बिठाया और जंगल के रास्ते ले जाकर नकदी व जेवर लूट कर भाग गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Nov 2025 11:41 am

Hindi News / News Bulletin / नकाबपोश बदमाश ने पांच किलोमीटर के दायरे में दिनदहाड़े चाकू दिखाकर दो लोगों से की लूट

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

शहर के झांसी गेट और खुरई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण से लोगों को घर पहुंचने में लगाना पड़ रहा लंबा चक्कर

Encroachment under the Jhansi Gate and Khurai railway overbridges has forced residents to take long detours to reach their homes.
सागर

अब खैर नहीं…अवैध कॉलोनियों को ’15 दिन’ में मिलेगा नोटिस, ढहा दिए जाएंगे कब्जे

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)
भोपाल

महाराष्ट्र से छिंदवाड़ा की गलियों में करते थे एमडी ड्रग्स की सप्लाई, 13.62 ग्राम पकड़ाया

Dehat police
छिंदवाड़ा

हाईटेक होगी निगम की बसों की जांच, अब वीडियो देख कर परखेंगे व्यवस्था

हाईटेक होगी निगम की बसों की जांच, अब वीडियो देख कर परखेंगे व्यवस्था
बूंदी

MP में किसानों ने BJP सांसद की निकाली अर्थी, करवाया मुंडन, फूट-फूटकर रोई महिलाएं

farmer protest bjp mp gyaneshwar patil arthi yatra onion price controversy mp news
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.