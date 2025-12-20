20 दिसंबर 2025,

शनिवार

अहमदाबाद

ऑटो यात्रियों का कीमती सामान चुराने वाले दो गिरोह का पर्दाफाश, छह गिरफ्तार

-कागडापीठ पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा, 35 हजार चोरी की गुत्थी सुलझाई, जोन-7 डीसीपी की एलसीबी ने भी दो आरोपियों को दबोचा

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 20, 2025

Ahmedabad Police

कागडापीठ पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

Ahmedabad. यात्रियों को ऑटो रिक्शा में बिठाने के बाद उनके बैग से कीमती सामान, आभूषण, नकदी की चोरी करने वाले दो गिरोह का शहर पुलिस की टीमों ने पर्दाफाश किया है। कागडापीठ पुलिस ने जहां ऐसे एक गिरोह के चार सदस्यों को पकड़ा है, वहीं जोन-7 के पुलिस उपायुक्त की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) टीम ने दो आरोपियों को दबोचा है।

35 हजार की चोरी की गुत्थी चंद घंटों में सुलझाई

कागडापीठ थाने के पुलिस निरीक्षक एस.ए.गोहिल ने शनिवार को संवाददाताओं को जानकारी दी कि डांग जिले की सुबीर तहसील के इसंखडी गांव निवासी जयरामभाई पवार 18 दिसंबर की शाम छह बजे गीता मंदिर बस स्टैंड से भूत की आंबली पेट्रोल पंप तक ऑटो रिक्शा में बैठे थे। इस दौरान ऑटो में सवार तीन यात्रियों और उसके चालक ने उनके 35 हजार रुपए नकद और आधारकार्ड की चोरी कर ली। 19 दिसंबर की दोपहर को इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस टीम ने गीता मंदिर एसटी बस स्टैंड के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला।

उसमें सामने आए ऑटो रिक्शा के फुटेज के आधार पर उसके मालिक और फिर चालक को चिन्हित कर चंद घंटों में ही चार आरोपियों को इलाके से ही धर दबोचा है। आरोपियों के पास से पूरी 35 हजार की नकदी बरामद कर ली है। उपयोग में लिए गए ऑटो रिक्शा और शिकायतकर्ता के आधार कार्ड को भी जब्त किया है।

पकड़े गए आरोपियों में बहेरामपुरा सोमनाथ भूदर का आरा निवासी नितिन शर्मा (35), गायकवाड हवेली जगन्नाथ मंदिर रोड निवासी अरविंद ठाकोर (33), वटवा अलमुर्तुजा सोसाइटी निवासी जफर मोमीन (34) और जमालपुर सोदागर की पोल निवासी मो.सोहिल शेख (28) शामिल हैं। आरोपियों ने किसी और यात्री को निशाना बनाया है या नहीं उसकी जांच की जा रही है।

जोन-7 एलसीबी टीम ने दो आरोपियों को पकड़ा

जोन-7 उपायुक्त की एलसीबी टीम ने भी सूचना के आधार पर दो लोगों को पकड़ा है। ऑटो रिक्शा ,दो मोबाइलफोन और 6570 रुपए की नकदी सहित 2.16 लाख का मुद्दामाल जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में महेसाणा जिले की कडी तहसील के मंडलीवास निवासी नवाज शरीफ मंडली (31) और गांधीनगर जिले की कलोल तहसील के उस्तादपुरा गांव निवासी शाहरुख बेलिम (28) शामिल हैं। इन दोनों के विरुद्ध कालूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है। जिसमें आरोप है कि इन्होंने कालूपुर से एक यात्री को ऑटो में बिठाया और उसकी नजर बचाते हुए नकदी चोरी कर ली थी। नवाज के विरुद्ध तीन, शाहरुख के विरुद्ध एक मामला पहले से दर्ज है।

