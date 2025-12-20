ऑटो यात्रियों का कीमती सामान चुराने वाले दो गिरोह का पर्दाफाश, छह गिरफ्तार

जोन-7 उपायुक्त की एलसीबी टीम ने भी सूचना के आधार पर दो लोगों को पकड़ा है। ऑटो रिक्शा ,दो मोबाइलफोन और 6570 रुपए की नकदी सहित 2.16 लाख का मुद्दामाल जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में महेसाणा जिले की कडी तहसील के मंडलीवास निवासी नवाज शरीफ मंडली (31) और गांधीनगर जिले की कलोल तहसील के उस्तादपुरा गांव निवासी शाहरुख बेलिम (28) शामिल हैं। इन दोनों के विरुद्ध कालूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज है। जिसमें आरोप है कि इन्होंने कालूपुर से एक यात्री को ऑटो में बिठाया और उसकी नजर बचाते हुए नकदी चोरी कर ली थी। नवाज के विरुद्ध तीन, शाहरुख के विरुद्ध एक मामला पहले से दर्ज है।