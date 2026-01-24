24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

पांच दिनी कार्य सप्ताह की मांग, 27 को होगी बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 9 संगठन होंगे शामिल

पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करो की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की ओर से लगातार राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए जा रहे थे। शुक्रवार को नई दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त की उपस्थिति में उनके कार्यालय में यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, भारतीय बैंक संघ तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Narendra Kumar Kuiya

Jan 24, 2026

27 को होगी बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल

पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करो की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की ओर से लगातार राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए जा रहे थे। शुक्रवार को नई दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त की उपस्थिति में उनके कार्यालय में यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, भारतीय बैंक संघ तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच सुलह वार्ता असफल रही। वार्तालाप विफल रहने के बाद अब एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंकों की हड़ताल 27 जनवरी को होने जा रही है। इस बैंक हड़ताल में देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे। वहीं मध्यप्रदेश में इस हड़ताल में 7 हजार से अधिक बैंक शाखाएं और 40 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहेंगे।

इसलिए लगातार चार दिन तक बंद रहेंगे बैंक
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स मध्य प्रदेश के कॉर्डिनेटर वीके शर्मा ने बताया कि पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह पर बारहवें द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण के समय ही आइबीए ने इस मांग पर सैद्धांतिक सहमति जतायी थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसके चलते बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को प्रस्तावित बैंक हड़ताल से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हड़ताल से पहले 24 जनवरी को चौथा शनिवार, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का अवकाश होने के कारण जनवरी के अंतिम सप्ताह में लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे।

बैंक अधिकारी-कर्मचारियों ये 9 संगठन होंगे शामिल
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (एआईबीईए), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (एआईबीओसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज (एनसीबीई), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए), बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआई), इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (आईएनबीईएफ),
इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (आईएनबीओसी),नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) ,नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स (एनओबीओ) शामिल हैं।

इन मांगों को लेकर हड़ताल

  • कार्य घंटे बढ़ाकर शेष शनिवार को अवकाश घोषित किया जाए।
  • आइडीबीआइ, ग्रामीण बैंक और जीवन बीमा के विनिवेश पर रोक।
  • बैंकों में रेगुलेटेड ऑफस ऑवर और पेंशन अपडेशन।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 11:36 am

Hindi News / News Bulletin / पांच दिनी कार्य सप्ताह की मांग, 27 को होगी बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 9 संगठन होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

तीन साल बाद निगम के ई-चार्जिंग स्टेशन जल्द होंगे चालू, क्यूआर कोड से कर सकेंगे पैमेंट

electric charging station in gwalior
ग्वालियर

सूरतगढ़ बाइपास पर तीन दिवसीय किन्नू महाकुंभ उत्सव का शुभारंभ

श्री गंगानगर

मंडी में व्यापारियों ने बिना सूचना के डाक की बंद, एक घंटे बाद अधिकारियों ने कराई शुरू, 27 जनवरी से होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल

Traders in the market closed the post office without notice, officials started it after an hour, an indefinite strike will start from January 27
सागर

गणतंत्र दिवस 2026 पर श्रीगंगानगर के शिवप्रकाश भादू-इंद्रा देवी समेत प्रदेश 10 कृषक दंपती होंगे विशेष अतिथि

श्री गंगानगर

आरक्षक ने देर रात खुद को मारी गोली; टूटा मोबाइल व अधूरी बातचीत छोड़ गया शिशिर

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.