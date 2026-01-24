पांच दिनी कार्य सप्ताह की मांग, 27 को होगी बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 9 संगठन होंगे शामिल

पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करो की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की ओर से लगातार राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए जा रहे थे। शुक्रवार को नई दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त की उपस्थिति में उनके कार्यालय में यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, भारतीय बैंक संघ तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच सुलह वार्ता असफल रही। वार्तालाप विफल रहने के बाद अब एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंकों की हड़ताल 27 जनवरी को होने जा रही है। इस बैंक हड़ताल में देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे। वहीं मध्यप्रदेश में इस हड़ताल में 7 हजार से अधिक बैंक शाखाएं और 40 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहेंगे।