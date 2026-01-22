शीलज में पालतू लैब्राडोर श्वान ने किया महिला पर हमला

अहमदाबाद शहर के शीलज चार रास्ता के पास स्थित कावेरी संगम फ्लैट में पालतू श्वान के एक महिला पर हमला करने का मामला सामने आया है। यह घटना मंगलवार को हुई, लेकिन इस संबंध में श्वान मालिक के खिलाफ गुरुवार को बोपल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।मामले के अनुसार मकान मालिक शिवम सुथार की पुत्री गत मंगलवार को अपने सफेद रंग के लैब्राडोर श्वान को लेकर नीचे उतर रही थी। तभी वहां मौजूद महिला हिना पटेल पर इस श्वान ने हमला कर दिया। श्वान के हमले में जख्मी हिना के पति ने गुरुवार को बोपल पुलिस थाने में आनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए श्वान मालिक शिवम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है।