अहमदाबाद

शीलज में पालतू लैब्राडोर श्वान ने किया महिला पर हमला

अहमदाबाद शहर के शीलज चार रास्ता के पास स्थित कावेरी संगम फ्लैट में पालतू श्वान के एक महिला पर हमला करने का मामला सामने आया है। यह घटना मंगलवार को हुई, लेकिन इस संबंध में श्वान मालिक के खिलाफ गुरुवार को बोपल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।मामले के अनुसार मकान मालिक शिवम

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jan 22, 2026

पिंजरे में कैद किया गया पालतू श्वान।

अहमदाबाद शहर के शीलज चार रास्ता के पास स्थित कावेरी संगम फ्लैट में पालतू श्वान के एक महिला पर हमला करने का मामला सामने आया है। यह घटना मंगलवार को हुई, लेकिन इस संबंध में श्वान मालिक के खिलाफ गुरुवार को बोपल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।मामले के अनुसार मकान मालिक शिवम सुथार की पुत्री गत मंगलवार को अपने सफेद रंग के लैब्राडोर श्वान को लेकर नीचे उतर रही थी। तभी वहां मौजूद महिला हिना पटेल पर इस श्वान ने हमला कर दिया। श्वान के हमले में जख्मी हिना के पति ने गुरुवार को बोपल पुलिस थाने में आनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए श्वान मालिक शिवम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

मनपा ने श्वान को शेल्टर में भेजा

महानगरपालिका (मनपा) के पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) के अध्यक्ष नरेश राजपूत के अनुसार इस संबंध में जानकारी मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि श्वान का टीकाकरण हो चुका है। उसका रजिस्ट्रेशन भी 26 मई 2025 को किया गया था। आरोप है कि मालिक की लापरवाही के चलते महिला को नुकसान पहुंचा। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए श्वान को पकड़कर डॉग शेल्टर होम में भेज दिया है, ताकि आगे किसी को नुकसान न हो।

22 Jan 2026 10:07 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / शीलज में पालतू लैब्राडोर श्वान ने किया महिला पर हमला

