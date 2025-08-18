आबूरोड: जमीन उपलब्ध, सब्जी मंडी विकसित करने की योजना नहीं

करीब 15 साल पहले मौजूदा सब्जी मंडी के पास बनास नदी किनारे नगरपालिका ने अपनी जमीन पर टिनशेड युक्त पक्के ओटले बनवाकर मंडी को शिफ्ट किया था। कुछ दिनों तक तो वहां सब्जी मंडी संचालित होती रही। फिर सुविधाओं के अभाव व अन्य कारणों से सब्जी विक्रेताओं से पुरानी जगह पर सब्जी बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद पालिका ने इन ओटलों को ध्वस्त करवा दिया। तब से यह जमीन अनुपयोगी साबित हो रही है।