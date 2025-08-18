Patrika LogoSwitch to English

समाचार

आबूरोड: जमीन उपलब्ध, सब्जी मंडी विकसित करने की योजना नहीं

मौजूदा सब्जी मंडी में सुविधाओं का अभाव, ग्राहक और सब्जी विक्रेता परेशान

सिरोही

Mahendra Vaghela

Aug 18, 2025

आबूरोड में पुराने सरकारी अस्पताल के पास स्थित सब्जी मंडी।
आबूरोड में पुराने सरकारी अस्पताल के पास स्थित सब्जी मंडी।

आबूरोड. शहर में मौजूदा सब्जी मंडी में सुविधाओं का अभाव है। जिससे सब्जी लेने आने वाले लोगों और सब्जी विक्रेताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह हालत तब है जब नवीन सब्जी मंडी विकसित करने के लिए नगरपालिका के पास जमीन उपलब्ध है लेकिन, अभी तक इस बारे में योजना ही नहीं बनाई है।

सड़क पर सब्जी की दुकानें :

पुराने राजकीय चिकित्सालय भवन के पीछे सब्जी मंडी में अधिकांश सब्जी की दुकानें सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं। कुछ लोग हाथ ठेलों पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। जिससे मंडी की सड़कें इतनी संकरी हो जाती हैं कि लोगों के लिए पैदल निकलना मुश्किल होता है। सामान से भरे एक-दो तिपहिया या चौपहिया वाहन मंडी में घुस जाएं तो रास्ता जाम हो जाता है।

तिरपाल का सहारा

बारिश व धूप से बचने के लिए सब्जी विक्रेता अपनी दुकानों को ढकने में तिरपाल का सहारा लेते हैं। इसके बाद भी तेज बारिश में तो तिरपाल से पानी टपकता है तब उनके लिए खुद को भीगने से बचाने और सब्जियों को सुरक्षित रखने में दिक्कत होती है। आसपास के गांवों के कई आदिवासी सब्जी विक्रेता जो खुले में सब्जी बेचते हैं उन्हें तो और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है।

घायल हो चुके हैं लोग

सब्जी मंडी में मवेशी विचरण करते रहते हैं। जिनको सब्जी विक्रेता हांक कर भगाते हैं। बीते सालों में मंडी में पशुओं के चपेट में आकर कई लोग घायल भी हो चुके हैं। नगरपालिका की ओर से बेसहरा पशुओं के पकड़ने पर कुछ दिन मंडी में मवेशी नजर नहीं आते। बाद में पहले जैसी स्थिति हो जाती है।

शिफ्ट की थी मंडी

करीब 15 साल पहले मौजूदा सब्जी मंडी के पास बनास नदी किनारे नगरपालिका ने अपनी जमीन पर टिनशेड युक्त पक्के ओटले बनवाकर मंडी को शिफ्ट किया था। कुछ दिनों तक तो वहां सब्जी मंडी संचालित होती रही। फिर सुविधाओं के अभाव व अन्य कारणों से सब्जी विक्रेताओं से पुरानी जगह पर सब्जी बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद पालिका ने इन ओटलों को ध्वस्त करवा दिया। तब से यह जमीन अनुपयोगी साबित हो रही है।

सुविधाओं की कमी

मंडी में पेयजल और शौचालय की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होने से उन्हें काफी दिक्कत होती है। सब्जी रखने की व्यवस्था नहीं है। सब्जी विक्रेता सुबह कट्टों में सब्जी लाते हैं और शाम को बची सब्जी कट्टों में भरकर वापस घर ले जाते हैं।

इनका कहना है...

नवीन सब्जी मंडी विकसित करने के लिए मौजूदा सब्जी मंडी के पास में शीघ्र उचित जगह का चयन किया जाएगा। जहां सभी तरह की पुख्ता सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। जिससे सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पहले भी हम इस बारे में प्रयास कर चुके हैं।

मगनदान चारण, पालिकाध्यक्ष, आबूरोड

Published on:

18 Aug 2025 05:14 pm

Hindi News / News Bulletin / आबूरोड: जमीन उपलब्ध, सब्जी मंडी विकसित करने की योजना नहीं

