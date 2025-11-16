मंडाऊ फांटा के पास हुआ हादसा, ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत

मृतक की पहचान चेतनराम पुत्र खेता राम, (25), निवासी कबुली धोरीमन्ना के रूप में हुई है। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की गई और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।