मंडाऊ फांटा के पास हुआ हादसा, ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत

मोहनगढ़ क्षेत्र के नहरी इलाके में रविवार तड़के हुए एक दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय किसान की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जैसलमेर रोड स्थित मंडाऊ फांटा के पास सुबह करीब 5 बजे एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना मिलते ही मोहनगढ़ थानाधिकारी नाथू सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से ट्रैक्टर को सीधा कर शव को बाहर निकाला। इसके बाद निजी वाहन की सहायता से शव को अस्पताल पहुंचाया गया।
मृतक की पहचान चेतनराम पुत्र खेता राम, (25), निवासी कबुली धोरीमन्ना के रूप में हुई है। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की गई और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग