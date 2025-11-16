Patrika LogoSwitch to English

मंडाऊ फांटा के पास हुआ हादसा, ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत

मोहनगढ़ क्षेत्र के नहरी इलाके में रविवार तड़के हुए एक दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय किसान की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Nov 16, 2025

मोहनगढ़ क्षेत्र के नहरी इलाके में रविवार तड़के हुए एक दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय किसान की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जैसलमेर रोड स्थित मंडाऊ फांटा के पास सुबह करीब 5 बजे एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलते ही मोहनगढ़ थानाधिकारी नाथू सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से ट्रैक्टर को सीधा कर शव को बाहर निकाला। इसके बाद निजी वाहन की सहायता से शव को अस्पताल पहुंचाया गया।

मृतक की पहचान चेतनराम पुत्र खेता राम, (25), निवासी कबुली धोरीमन्ना के रूप में हुई है। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की गई और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

16 Nov 2025 08:44 pm

Hindi News / News Bulletin / मंडाऊ फांटा के पास हुआ हादसा, ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत

