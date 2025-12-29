IAS अफसर ने बरसाए थप्पड़, बोले- तुम्हें रेत में गड़वा दूंगा, VIDEO हुआ वायरल

MP News: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में आईएएस अफसर ने उस वक्त युवक पर थप्पड़ बरसा दिए, जब वह नर्मदा नदी के तट पर पेशाब करने के लिए आया था। इस दौरान बीच-बचाव करने आए पुजारी को भी धमकी दे दी। मामला शनिवार का बताया जा रहा है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सोमवार को वायरल हुआ।



दरअसल, पूरा मामला बरमान रेत घाट का बताया जा रहा है। यहां पर घाट के पास बने जनरल स्टोर चलाने वाले नौरिया तट के पीछे पेशाब करने गए थे। तभी मौके पर सीईओ IAS गजेंद्र नागेश पहुंच गए। उन्होंने दुकान चलाने वाले युवक पर दो थप्पड़ बरसाए और साथ में मौजूद पुलिसकर्मी ने भी एक थप्पड़ जड़ा। साथ ही धमकी दी कि दुकान तुड़वा दूंगा और दोबारा घाट पर न दिखने की धमकी दी।