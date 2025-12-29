29 दिसंबर 2025,

सोमवार

नरसिंहपुर

IAS अफसर ने बरसाए थप्पड़, बोले- तुम्हें रेत में गड़वा दूंगा, VIDEO हुआ वायरल

MP News: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर सीईओ आईएएस गजेंद्र नागेश ने दुकानदार पर जोरदार थप्पड़ बरसाए और पुजारी को रेत में गड़वाने की धमकी दी। जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।

नरसिंहपुर

image

Himanshu Singh

Dec 29, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में आईएएस अफसर ने उस वक्त युवक पर थप्पड़ बरसा दिए, जब वह नर्मदा नदी के तट पर पेशाब करने के लिए आया था। इस दौरान बीच-बचाव करने आए पुजारी को भी धमकी दे दी। मामला शनिवार का बताया जा रहा है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सोमवार को वायरल हुआ।

दरअसल, पूरा मामला बरमान रेत घाट का बताया जा रहा है। यहां पर घाट के पास बने जनरल स्टोर चलाने वाले नौरिया तट के पीछे पेशाब करने गए थे। तभी मौके पर सीईओ IAS गजेंद्र नागेश पहुंच गए। उन्होंने दुकान चलाने वाले युवक पर दो थप्पड़ बरसाए और साथ में मौजूद पुलिसकर्मी ने भी एक थप्पड़ जड़ा। साथ ही धमकी दी कि दुकान तुड़वा दूंगा और दोबारा घाट पर न दिखने की धमकी दी।

इधर, मौके पर पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जब मैंने अधिकारी से सुलभ शौचालय नहीं होने की बात कही तो वह भड़क गए और कहने लगे कि तुम्हें रेत में गड़वा दूंगा, जितना ऊपर दिख रहे हो उतना ही अंदर करवा दूंगा। पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने कलेक्टर और एसपी को लिखित शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

आक्रोशित हुए पुजारी

घटना का वीडियो सामने आते ही पुजारी भड़क गए। लोगों का कहना है कि ऐसे उच्च पद पर बैठे लोग, ऐसी धमकी भरी बातें कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

Published on:

29 Dec 2025 06:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / IAS अफसर ने बरसाए थप्पड़, बोले- तुम्हें रेत में गड़वा दूंगा, VIDEO हुआ वायरल

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

