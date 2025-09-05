दो दिन के उबाल के बाद डांगरी में थमा बवाल, गांव में तनाव की जगह सन्नाटा

गत 2 सितंबर की रात खेत में सो रहे किसान खेतसिंह पर धारदार हथियार से हमला हुआ। आरोप है कि उसने हिरण का शिकार कर रहे लोगों को रोका था, जिससे रंजिश पनपी। घायल किसान ने अगले दिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हत्या से गुस्साए लोगों ने दुकानों और डंपर में आग लगा दी। गुरुवार को धरना-प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हुई, पथराव और आगजनी की। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेकर हालात काबू किए। दो पुलिसकर्मी घायल हुए और 26 उपद्रवियों को पकड़ा गया। गौरतलब है कि खेतसिंह अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और तीन बेटे छोड़ गए। समझौते और अंतिम संस्कार के बाद गांव में हालात शांत तो हुए हैं, लेकिन घटना ने पूरे सरहदी इलाके को हिला कर रख दिया है।