2.25 करोड़ की राशि पर हुए सहमत, कत्यायिनी व अर्जुन काक का सुप्रीम कोर्ट ने विवाह किया शून्य

दरअसल इंदौर के अर्जुन काक का विवाह 2018 में कत्यायिनी से हुआ था। नगर निगम ने दोनों के विवाह का प्रमाण पत्र भी जारी करना बताया, लेकिन दोनों के बीच विवाद हो गया। कात्यायिनी ने पड़ाव थाने में दहेज प्रताडऩा का केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि अर्जुन काक ने रॉयल्स रॉय कार (विटेंज कार) दहेज में मांगी है। दहेज प्रताडऩा की एफआईआर को काक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने दोनों की मध्यस्थता सेे विवाद खत्म करने के लिए काउंसिलिंग कराई। कत्यायिनी ने 36 करोड़ रुपए भरण पोषण के रूप में मांगे। इसके चलते सुलह नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने दहेज प्रताडऩा की एफआईआर को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कात्यायिनी ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट में दोनों आपसी सहमति से विवाह खत्म किया।