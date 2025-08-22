अहमदाबाद अब उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बन गया: ऋषिकेश

स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने अपोलो अस्पताल में वेरियन ट्रू बीम रेडियोथेरेपी सिस्टम का प्रारंभ करते हुए कहा कि अहमदाबाद अब उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बन गया है। यहां न केवल गुजरात बल्कि पड़ोसी राज्यों और विदेशों से भी इलाज के लिए मरीज आते हैं। यह गुजरात में कैंसर उपचार के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस नई प्रणाली से कैंसर मरीजों को अधिक सटीक, तेज और सुरक्षित इलाज मिल सकेगा।