अहमदाबाद अब उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बन गया: ऋषिकेश

हमदाबाद अब उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बन गया है। यहां न केवल गुजरात बल्कि पड़ोसी राज्यों और विदेशों से भी इलाज के लिए मरीज आते हैं।

अहमदाबाद

Pushpendra Rajput

Aug 22, 2025

health minister
स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल

स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने अपोलो अस्पताल में वेरियन ट्रू बीम रेडियोथेरेपी सिस्टम का प्रारंभ करते हुए कहा कि अहमदाबाद अब उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बन गया है। यहां न केवल गुजरात बल्कि पड़ोसी राज्यों और विदेशों से भी इलाज के लिए मरीज आते हैं। यह गुजरात में कैंसर उपचार के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस नई प्रणाली से कैंसर मरीजों को अधिक सटीक, तेज और सुरक्षित इलाज मिल सकेगा।

वेरियन ट्रूबीम 3.0 एक अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलेरेटर है, जिससे हाई-एनर्जी एक्स-रे की मदद से बाहरी बीम रेडियोथेरेपी दी जाती है। इसका लाभ यह है कि ट्यूमर पर सीधा असर डालते हुए आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं की सुरक्षा होती है। मरीजों को तेज इलाज, कम दुष्प्रभाव और बेहतर परिणाम मिलते हैं। उन्नत इमेजिंग तकनीक से डॉक्टर मरीज को उसकी स्थिति के अनुसार थेरेपी दे सकते हैं।

वरिष्ठ सलाहकार डॉ. विवेक बंसल ने कहा कि ट्रूबीम 3.0 से फेफड़े, स्तन, प्रोस्टेट जैसे अंगों के ट्यूमर का अत्यंत सटीक इलाज हो सकेगा। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. जे पी नीमा के अनुसार इस सिस्टम की बेहतरीन इमेजिंग क्षमता इलाज को आसान और कम तनावपूर्ण बनाती है।

