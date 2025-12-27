School Holiday: बच्चों की हो गई बल्ले-बल्ले! सर्दी के कारण इन राज्यों ने की स्कूल छुट्टी

School Closed: 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां... Image Source - Pinterest
School Holiday: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ में बर्फबारी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में शीतलहर से जन जीवन प्रभावित हैं। ऐसें कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। इसी क्रम में बिहार और झारखंड के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है।
राजधानी पटना में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 30 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। यह फैसला बढ़ती ठंड के कारण किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. थियागराजन एस.एम. ने शुक्रवार को जारी आदेश में पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूल सहित) में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 30 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश 27 दिसंबर (शनिवार) से लागू होकर 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह कदम उठाया गया है। कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10.00 बजे से दोपहर 3.30 बजे के बीच उचित सावधानियों के साथ संचालित की जा सकती हैं। हालांकि, प्री-बोर्ड या बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
पटना के अलावा गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय और सासाराम जैसे कई जिलों में भी कक्षा 8 तक के स्कूल बंद या समय-सीमित किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि छोटे बच्चों पर ठंड का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
झारखंड में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहरी को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, रांची द्वारा जारी विशेष बुलेटिन में जिले को येलो जोन में रखते हुए भारी ठंड और शीतलहरी की चेतावनी दी गई है।
इसी के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है।
