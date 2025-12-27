School Holiday: बच्चों की हो गई बल्ले-बल्ले! सर्दी के कारण इन राज्यों ने की स्कूल छुट्टी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा कम तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह कदम उठाया गया है। कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10.00 बजे से दोपहर 3.30 बजे के बीच उचित सावधानियों के साथ संचालित की जा सकती हैं। हालांकि, प्री-बोर्ड या बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।