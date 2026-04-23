Ahmedabad: मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक को पकड़ा, दो फरार

आरोपी की पूछताछ में सामने आया कि इसने तीन से चार महीने में मात गाम स्थित चाचर माता मंदिर, रीडपुर गाम स्थित रामापीर मंदिर, चीयाडा गाम स्थित हरसिद्धि माता मंदिर, कोठ गाम स्थित शक्तती माता मंदिर, बोटाद जिले के चरणकी स्थित मोगलमाता मंदिर और अहमदाबाद के सरखेज रोजा ढाळ के पास स्थित महादेव मंदिर से चांदी के छत्र व अन्य चांदी के आभूषण व बर्तनों की चोरी की है। इनके विरुद्ध इस संबंध में धोलका टाउन और असलाली थाने में प्राथमिकी दर्ज हैं। आरोपी के पास से चांदी के नौ छोट, बड़े छत्र, एक जोड़ी चरण पादुका बरामद की हैं, जिसकी कीमत 21 हजार रुपए है। एक ऑटो रिक्शा और मोबाइल फोन भी जब्त किया है।