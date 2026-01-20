Ahmedabad: घाटलोडिया में स्कूल के बाहर छात्र पर हमले के आरोप में एक गिरफ्तार

Ahmedabad. घाटलोडिया क्षेत्र में नेशनल स्कूल के बाहर सोमवार को 10वीं कक्षा के छात्र पर सहपाठी छात्रों व उसके भाई और मित्रों की ओर से किए गए हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी का नाम देव वणजारा है।
इस मामले में पीडि़त 10वीं कक्षा के छात्र की मां की शिकायत पर घाटलोडिया पुलिस ने हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराओं में 6 लोगों के विरुद्ध नामजद सहित 9 लोगों विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस जानलेवा हमले में शामिल 9 आरोपियों में से एक देव वणजारा को गिरफ्तार कर लिया है।
प्राथमिकी के तहत आरोपी देव वणजारा व उसके साथ के अन्य छात्रों ने सोमवार से पहले शनिवार (17) जनवरी को भी पीडि़त छात्र के साथ मारपीट की थी। उसके बाद सोमवार को स्कूल के बाहर फिर से उस पर व उसके मित्रों पर इन लोगों ने पाइप और चाकू से हमला कर दिया। इसमें उसके सिर में चोट लगी, जबकि पीडि़त छात्र के मित्र के हाथ की अंगुली में चाकू से चोट पहुंची है।
प्राथमिकी के तहत चार महीने पहले पीडि़त छात्र की मां को लेकर उसके साथ पढ़ने वाले एक छात्र ने टिप्पणी की थी, जिससे उसके साथ कहासुनी हुई थी। इस मामले को लेकर ही छात्र और उसके मित्रों व भाई ने उसके साथ 17 जनवरी को मारपीट की और फिर 19 जनवरी को पाइप व चाकू से हमला कर दिया।
इस घटना के सामने आने पर मंगलवार को छात्र संगठन एबीवीपी के छात्रनेताओं ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती करने की मांग की। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों के बीच इस प्रकार की घटनाएं बढ़ने के पीछे सोशल मीडिया, रील्स देखने को कारण बताते हुए स्कूली छात्रों की काउंसिलिंग कराने की मांग की। इसके लिए सभी स्कूलों में काउंसिलरों को नियुक्त करने की मांग की।
