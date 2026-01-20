Ahmedabad: घाटलोडिया में स्कूल के बाहर छात्र पर हमले के आरोप में एक गिरफ्तार

इस घटना के सामने आने पर मंगलवार को छात्र संगठन एबीवीपी के छात्रनेताओं ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती करने की मांग की। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों के बीच इस प्रकार की घटनाएं बढ़ने के पीछे सोशल मीडिया, रील्स देखने को कारण बताते हुए स्कूली छात्रों की काउंसिलिंग कराने की मांग की। इसके लिए सभी स्कूलों में काउंसिलरों को नियुक्त करने की मांग की।