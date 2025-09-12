अंधविश्वासन की बानगी, कलयुगी पुत्र ने पिता की गला घोंट कर दी हत्या

थाना किरनापुर पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए पिता की हत्या के आरोप में उसके पुत्र को गिरफ्तार किया है। युवक ने जादू टोना के अंधविश्वास में अपने पिता की ही हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी कैलाश टोंडरे निवासी ग्राम भुआ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कैलाश टोंडरे निवासी भुआ ने घटना को छिपाने एवं पुलिस को गुमराह करने की नीयत से रिपोर्ट दर्ज कराने स्वंय पहुंच गया था। घटना दिनांक 5 सितंबर 2025 को कैलाश टोंडरे ने सूचना दी गई कि उसके पिता बंशीलाल टोंडरे (67) के घर पर अचानक गिर जाने से चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई है।

घटना स्थल का निरीक्षण एफएसएल यूनिट, डॉग स्क्वाड एवं फिंगरप्रिंट टीम से कराया गया। शव का पीएम कराए जाने पर मृत्यु का कारण मारपीट एवं गला घोंटने से होना पाया गया। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 103 (1), 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। निरीक्षक अशोक ननामा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सघन विवेचना कर हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया।