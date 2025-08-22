एटीएम मशीन में एक विशेष पत्ती लगाकर ग्राहकों के रुपए हड़पने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

सिरोही/रोहिड़ा. सिरोही जिले की रोहिड़ा थाना पुलिस ने एटीएम मशीन में एक विशेष पत्ती लगाकर ग्राहकों के रुपए हड़पने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अब तक राजस्थान, गुजरात व एमपी में कई वारदातों को अंजाम दिया है। जिसमें गुजरात व एमपी में 60 हजार रुपए हड़पने में सफल हुए हैं। आरोपी बुधवार शाम को भुजेला में एटीएम से ग्राहकों की धनराशि निकालने की फिराक में थे, इसी दौरान गश्त कर रही रोहिड़ा पुलिस ने संदिग्ध नजर आने पर चारों को धर लिया। पूछताछ में एटीएम से रुपए हड़पने वाली अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा हुआ। रोहिडा थानाधिकारी माया पण्डित ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही डॉ प्यारेलाल शिवरान के आदेशानुसार अपराधों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वृत्ताधिकारी पिण्डवाड़ा भंवरलाल के निकट सुपरविजन में क्षेत्र में संदिग्धों पर निगरानी रख कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान बुधवार को पुलिस टीम को गश्त के दौरान माधव विवि के पास लगे एटीएम के बाहर एक संदिग्ध कार नजर आई। जिसके अंदर एक युवक बैठा हुआ और एटीएम के अंदर एक युवक और दो युवक बाहर खड़े थे। पुलिस ने चारों संदिग्धों से पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से गहनता से पूछताछ की तो विशेष पत्ती लगाकर मास्टर चाबी से एटीएम से रुपए निकालने की बात बताई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने गत एक साल में लगातार उक्त प्रकार की कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है।