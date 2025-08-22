एटीएम मशीन में एक विशेष पत्ती लगाकर ग्राहकों के रुपए हड़पने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

सिरोही/रोहिड़ा. सिरोही जिले की रोहिड़ा थाना पुलिस ने एटीएम मशीन में एक विशेष पत्ती लगाकर ग्राहकों के रुपए हड़पने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अब तक राजस्थान, गुजरात व एमपी में कई वारदातों को अंजाम दिया है। जिसमें गुजरात व एमपी में 60 हजार रुपए हड़पने में सफल हुए हैं। आरोपी बुधवार शाम को भुजेला में एटीएम से ग्राहकों की धनराशि निकालने की फिराक में थे, इसी दौरान गश्त कर रही रोहिड़ा पुलिस ने संदिग्ध नजर आने पर चारों को धर लिया। पूछताछ में एटीएम से रुपए हड़पने वाली अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा हुआ। रोहिडा थानाधिकारी माया पण्डित ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही डॉ प्यारेलाल शिवरान के आदेशानुसार अपराधों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वृत्ताधिकारी पिण्डवाड़ा भंवरलाल के निकट सुपरविजन में क्षेत्र में संदिग्धों पर निगरानी रख कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान बुधवार को पुलिस टीम को गश्त के दौरान माधव विवि के पास लगे एटीएम के बाहर एक संदिग्ध कार नजर आई। जिसके अंदर एक युवक बैठा हुआ और एटीएम के अंदर एक युवक और दो युवक बाहर खड़े थे। पुलिस ने चारों संदिग्धों से पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से गहनता से पूछताछ की तो विशेष पत्ती लगाकर मास्टर चाबी से एटीएम से रुपए निकालने की बात बताई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने गत एक साल में लगातार उक्त प्रकार की कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है।
थानाधिकारी माया पण्डित ने बताया कि उक्त अन्तराज्यीय गैंग के लोग मास्टर चाबी से एटीएम के आगे के ढक्कन को खोलकर उसके बाहर एक सनमाईका की बनी हुई पत्ती को लगाकर बाहर निकल जाते हैं और थोडी देर के बाद कोई ग्राहक जब पैसे निकालने आता है तो उसके पैसे एटीएम में पत्ती लगी होने से अंदर ही अटक जाते हैं। ग्राहक के जाते ही थोडी देर बाद आरोपी अंदर जाकर वापस मास्टर चाबी से ढक्कन खोलकर पैसे निकाल लेते और वहां से फरार हो जाते।
वारदात के दौरान एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा रहता है, एक एटीएम के अंदर जाता है और शेष आरोपी एटीएम के बाहर निगरानी रखते हैं। आरोपी अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुके।
पुलिस ने गैंग के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनमें बाड नागवास पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा निवासी शिवराज सिंह राजपूत, आगोधा पुलिस थाना कुरा मैनपुरी जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश निवासी आयुष चौहान, गुलाबपुर पुलिस थाना घिरोर जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश निवासी आशीष यादव एवं खेरली रेल पुलिस थाना खेरली रेल जिला अलवर निवासी उदयवीर मीना को गिरफ्तार किया है।
थानाधिकारी पण्डित ने बताया कि आरोपियों ने अब तक कई जगह वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। जिसमें 19 अगस्त को सुबह करीब 7 से 8 बजे की बीच नयागांव नीमच मध्यप्रदेश में 20 हजार रुपए निकालने, करीब 4-5 महीने पहले भिंड मध्यप्रदेश में एक एटीएम में पती लगाने, फरवरी 2025 में दौसा रेल्वे स्टेशन के पास एटीएम में विशेष पत्ती लगाने, करीब 6-7 माह पहले साबरमती अहमदाबाद में 40 हजार रुपए निकालने की वारदात करना स्वीकार किया है। जबकि भुजेला में वारदात की फिराक में धरे गए।