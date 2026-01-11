Ratlam में दंपती करवा रहा था युवती से देह व्यापार, कई लड़कियों के घंटे के हिसाब से मिले फोटो



रतलाम. रतलाम में जवाहर नगर के डी ब्लाक के एक मकान में पश्चिम बंगाल की युवती से एक दंपती के देह व्यापार करवाने का मामला पुलिस ने फंटर भेजकर रविवार शाम को उजागर किया है। दिल्ली से पांच दिन पूर्व आई देह व्यापार करने वाली युवती की आयु 21 साल है। करीब सप्ताहभर से यह अवैध धंधा इस दंपती के घर में चल रहा था। फिलहाल औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस ने दंपती और युवती को हिरासत में ले लिया है। तीनों के खिलाफ अवैध देह व्यापार का केस पंजीबद्ध कर लिया है। कार्रवाई के बाद एएसपी राकेश खाखा भी थाने पहुंचे और पूरी प्रक्रिया अपने सामने पूरी करवाई। उन्होंने स्वयं भी आरोपी दंपती से पूछताछ की। दंपती के मोबाइल में कई लड़कियों के घंटे के हिसाब से फोटो भी मिले है। कुछ फोटो को देखकर पुलिस भी चौक गई है।