केंद्रीय मंत्री सिंधिया की बड़ी घोषणा, 111 करोड़ से इस जिले में बनेगा ‘ट्रेनिंग सेंटर’

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित दिशा की बैठक में केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने सभी शासकीय योजनाओं की व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि छोटे नहीं बल्कि बड़े। मगरमच्छों पर कार्रवाई जरूरी है। इसके अलावा मंत्री ने तीन बड़ी घोषणाएं की है। इसमें पहले में 17 से 24 मार्च तक देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर शिवपुरी में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें देश भर से 200 विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं देंगे। दूसरे में दिव्यांगजनों के लिए अलग से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिव्यांगजनों का पंजीकरण कर उन्हें आधुनिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।