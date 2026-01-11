गुजरात के कच्छ रीजन में शीत लहर की चेतावनी

Ahmedabad news: गुजरात में इन दिनों पूर्वोत्तर से पूर्वी हवाएं चल रही हैं और इनके असर से अगले दो दिन सोमवार एवं मंगलवार को कच्छ जिले में शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। रविवार को राज्य में सबसे अधिक ठंड कच्छ जिले के नलिया में रही, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 सेल्सियस डिग्री दर्ज हुआ।अहमदाबाद में रविवार को न्यूनतम तापमान 11.6 और गांधीनगर में 9.5 सेल्सियस दर्ज किया। यह तापमान सामान्य से नीचे रहा। अन्य प्रमुख शहर वडोदरा में 12.4, राजकोट में 8.9, जबकि सुरेंद्रनगर में 10 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले सोमवार रात के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी हो सकती है। इस दौरान कच्छ रीजन में शीत लहर का असर जारी रहेगा।