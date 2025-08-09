पंचायत स्तर पर बनाने थे पशु आश्रय स्थल, ढ़ाई वर्ष बाद भी नहीं आया एक भी आवेदन

योजना की घोषणा को ढाई वर्ष बीतने के बावजूद इसका धरातल पर असर नहीं दिख रहा है। योजना के तहत ग्राम पंचायतों और चयनित गैर सरकारी संस्थाओं, एनजीओ को आश्रय स्थलों का निर्माण एवं संचालन करना था। इसके लिए शर्त रखी थी कि ग्राम पंचायत या एनजीओ के पास न्यूनतम 5 बीघा स्वयं की भूमि हो और 200 गोवंश की क्षमता वाली गोशाला भी हो। साथ ही इन पशुओं की देखभाल कम से कम 20 साल तक करनी होगी। अधिकांश ग्राम पंचायतों के पास न तो पर्याप्त भूमि है और न ही संसाधन, जिसके चलते यह योजना अभी तक सफल नहीं हो पा रही है।



पशु आश्रय स्थल खोलने का यह था उद्देश्य



सरकार की ओर से पशु आश्रय स्थल खोलने का मुख्य उद्देश्य सडक़ों पर विचरण करने वाले निराश्रित गोवंश को नियंत्रित करना, हादसों में कमी लाना, फसलों को नुकसान से बचाने और पशुओं को चारा-पानी सहित बेहतर जीवन उपलब्ध कराना था।



इनका कहना है-



निराश्रित गोवंश को आश्रय देने के लिए सरकार ने 2023-24 में ग्राम पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल खोलने की घोषणा की थी। अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है। इसको लेकर फिर से निविदा जारी कर रहे हैं। निविदा के बाद जो आवेदन आएंगे, जिसका जिला गोपालन समिति की बैठक में चयन होगा। जो पात्र होगा, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा।- डॉ. अमित चौधरी, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग सिरोही