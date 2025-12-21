21 दिसंबर 2025,

रविवार

उदयपुर

उदयपुर में अहमदाबाद हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रक-ट्रेलर में भिड़ंत के बाद लगी आग, दोनों वाहन धू-धू कर जले

Udaipur Accident: राजस्थान के उदयपुर जिले में शनिवार को अहमदाबाद हाईवे पर बोरी कुआं क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। जोरदार टक्कर के बाद ट्रक और ट्रेलर में भीषण आग लग गई। हालांकि, केबिन में फंसे ड्राइवरों को बचा लिया गया।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 21, 2025

Udaipur Accident

हादसे के बाद लगी आग (फोटो-पत्रिका)

उदयपुर। अहमदाबाद हाईवे पर टीडी थाना क्षेत्र के बोरी कुआं इलाके में शनिवार शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया। उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहा एक ट्रेलर अचानक बेकाबू हो गया और डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसा। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में देखते ही देखते आग भड़क उठी और हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

हादसे में ट्रेलर चालक भीलवाड़ा निवासी नानालाल जाट और ट्रक चालक अलवर निवासी अख्तर केबिन में फंस गए। आग की लपटें उठने लगीं तो मौके पर मौजूद लोगों और ग्रामीणों ने साहस दिखाया।

कड़ी मशक्कत के बाद दोनों चालकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यदि कुछ क्षण और देर हो जाती तो हालात जानलेवा साबित हो सकते थे। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया।

हादसे की सूचना मिलते ही टीडी थाना पुलिस और दमकल विभाग सक्रिय हुआ। जावरमाइंस से दो और उदयपुर से एक दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान हाईवे की दोनों लेनों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा।

बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और धीरे-धीरे यातायात बहाल किया। टीडी थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने मौके पर रहकर हालात संभाले और यातायात सुचारु कराया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

image

21 Dec 2025 06:05 am

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

उदयपुर

Patrika Special News

उदयपुर

उदयपुर

