वार्षिक परीक्षाएं अब एक माह पहले कई कक्षाओं की तारीखें बदलीं

Annual exams now a month in advance, dates of many classes changed
आगामी शिक्षा सत्र अप्रेल से शुरू करने के निर्णय का सीधा प्रभाव वार्षिक परीक्षाओं पर पड़ा है। इसके चलते शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिविरा पंचांग 2025-26 में व्यापक संशोधन कर नए आदेश जारी किए हैं। अब बड़ी कक्षाओं की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय से लगभग एक माह पहले आयोजित होंगी। संशोधित पंचांग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी शामिल की गई हैं। कक्षा 10 व 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच संपन्न होंगी। विस्तृत टाइम टेबल बोर्ड से अनुमोदित किया जाएगा। गौरतलब है, शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 को 1 अप्रेल से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके अनुरूप वर्तमान सत्र की शेष तिथियों में यह बड़ा संशोधन किया गया है। सुवाणासीबीईओ रामेश्वर जीनगर ने बताया कि कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा 10 से 25 मार्च तक होगी। पहले यह 23 अप्रेल से 8 मई तक होनी थी। इसी तरह कक्षा 5 व 8 की परीक्षा 12 मार्च से पहले होगी परीक्षा। यह परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10 और 12 की तिथियां घोषित करने के बाद तय होंगी। हालांकि, 12 मार्च से पहले परीक्षा करवानेे की अनिवार्य शर्त भी रखी गई है। पहले यह परीक्षाएं क्रमश: अप्रेल एवं मार्च में प्रस्तावित थीं।
दक्षता आधारित आकलन
समय से पहले : कक्षा 3 से 8 तक का दक्षता आधारित आकलन, जो दिसंबर में होना था, अब नवबंर में करवाना होगा। तृतीय आकलन अप्रेल की जगह मार्च में होगा। कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 का तृतीय आकलन पहले वार्षिक परीक्षा के साथ अप्रेल में प्रस्तावित था। अब इसे मार्च में वार्षिक परीक्षा के साथ ही कराया जाएगा।
परीक्षाओं की तिथि भी बदलीं
कक्षा 3, 4, 6, 7 की वार्षिक परीक्षाओं की तिथि भी बदलीं गई हैं। पहले कक्षा 3, 4, 6, 7 की वार्षिक परीक्षाएं अप्रेल-मई 2026 में प्रस्तावित थीं। अब यह मार्च 2026 में होंगी।
बोर्ड परीक्षाएं : 12 फरवरी से 12 मार्च तक प्रस्तावित
संशोधित पंचांग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी शामिल की गई हैं। कक्षा 10 व 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक होगी।
