अरवल्ली : डिवाइडर से टकराई कार, दो शिक्षक की मौत

शामलाजी. अरवल्ली जिले में शामलाजी के पास बुधवार सुबह डिवाइडर से एक कार टकराने के कारण दो शिक्षकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।जानकारी के अनुसार, शामलाजी के रंगपुर गांव के पास हादसा हुआ। डिवाइडर से एक कार टकरा गई और इसमें सवार दो शिक्षकों की मौत हो गई।

दोनों मृृतक साबरकांठा जिले के गांभोई और अरवल्ली जिले के रायसिंहपुर के निवासी थे। हाइसे में एक शिक्षक कार से उछलकर सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाकर शिनाख्त के प्रयास शुरू किए।

आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस का प्रारंभिक निष्कर्ष है कि कार के स्टीयरिंग से नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई।