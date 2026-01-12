घोषणा जल्द… MP के निगम-मंडलों में अध्यक्षों के 12 नाम तय, दिल्ली से मिली हरी झंडी

MP Corporations-Boards chairpersons: संघ और संगठन की सहमति के बाद मोहन सरकार निगम मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति करने के काफी करीब पहुंच गई है। पहली खेप में प्रदेश के 12 से अधिक बड़े निगम मंडलों, प्राधिकरणों में अध्यक्ष नियुक्त किए जाने हैं। इसके लिए पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, कमल पटेल, रामनिवास रावत और पूर्व मंत्री इमरती देवी जैसे 12 नेताओं के नाम तय करना बताया जा रहा है। सीएम मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और संघ पदाधिकारियों ने इन नामों पर कई दौड़ कर ली है। दिल्ली से भी हरी झंडी है। अब ताजपोशी संबंधी आदेश कभी भी जारी किए जा सकते हैं। (MP News)