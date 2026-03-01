नवरात्र प्रारंभ होते ही जैसलमेर में उमड़ा आस्था, भक्ति व श्रद्धा का सागर

चैत्र नवरात्र के पहले दिन सरहदी जिले में आस्था, भक्ति और श्रद्धा का अनूठा माहौल नजर आया। विभिन्न शक्तिपीठों में सुबह से ही धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गईं और पूरे दिन आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। अभिजीत मुहूर्त में विधिवत घट स्थापना के साथ नवरात्र का शुभारंभ किया गया। देवी मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दिन भर मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और पूजन कार्यक्रम आयोजित होते रहे। दर्शनार्थियों की रेलमपेल देर शाम तक बनी रही। देवी भक्तों ने व्रत रखकर श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना की और नवरात्र की शुरुआत की।