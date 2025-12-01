सावधान, जिले में तेजी से पैर पसार रहा एचआईवी संक्रमण, 500 के पार पहुंचा आंकड़ा

जिले में एचआइवी संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में करीब पांच सौ ऐसे मरीज हैं जिनमें एचआइवी पॉजिटिव आया है। वहीं महिलाओं में भी दस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एचआइवी नियंत्रण के लिए काम कर रहे सामाजिक संस्थानों का कहना है कि पलायन और देह व्यापार जैसे कई कारण हैं जो महिलाओं में संक्रमण फैलाने का कारक बन रहे हैं। सरकार, प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के जागरूक करने के बाद भी जिला एचआईवी/एड्स संक्रमण के मामले में रफ्तार पकड़े हुए है। इस वर्ष के जो आंकड़े आए हैं वह चौकाने वाले हैं। इस वर्ष संक्रमण के 100 नए मरीज दर्ज किए गए हैं।