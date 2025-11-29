Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

भाजपा नेता मुकेश दाधीच का अनूठा रेकॉर्ड, लगातार 11साल से प्रदेश पदा​धिकारी

दाधीच को संगठन का लम्बा अनुभव है। इसके अलावा वे बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

rajesh sharma

Nov 29, 2025

jhunjhunu news

प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच व प्रवक्ता दशरथ सिंह शेखावत।

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश दाधीच ने अनूठा रेकॉर्ड अपने नाम किया है।

झुंझुनूं जिले के बगड़ कस्बा निवासी मुकेश दाधीच को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वे इससे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष, मंत्री सहित कई पदों पर रह चुके। लगातार ग्यारह साल से प्रदेश पदाधिकारी रहने का उनका रेकॉर्ड है। वे भाजपा के लगातार पांच प्रदेशाध्यक्षों के साथ काम कर चुके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार बनवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के मार्गदर्शन में संगठन सुदृढ़ीकरण, सुशासन, सेवा और विकसित राजस्थान–विकसित भारत के संकल्प को नई गति दी जाएगी। इसके लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया है।

दुबारा पद देने का सियासी गणित

दाधीच को संगठन का लम्बा अनुभव है। इसके अलावा वे बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं। आरएसएस में वर्ग कर चुके। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं।

दाधीच के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर अभिनंदन

चिड़ावा@पत्रिका.भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में मुकेश दाधीच को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। भाजपा नेता सुरेश भूकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त उपाध्यक्ष दाधीच का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। दाधीच ने पार्टी के विश्वास और सम्मान को बरकरार रखने की बात कही। भूकर के साथ युवा उद्यमी दिनेश दाधीच ने भी दाधीच का स्वागत किया।

दशरथ सिंह बने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता

डॉ. दशरथ सिंह शेखावत को प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रवक्ता बनाया है। डॉ. दशरथ सिंह शेखावत भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं।शेखावत झुंझुनूं के जिलाध्यक्ष भी रह चुके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 10:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / भाजपा नेता मुकेश दाधीच का अनूठा रेकॉर्ड, लगातार 11साल से प्रदेश पदा​धिकारी

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झुंझुनूं में कैमरों में नजर आए पैंथर, जानें पूरी खबर 

jhunjhunu news
झुंझुनू

न्याय के देवता शनि ने बदली चाल, जानें कब तक रहेंगे, क्या हो सकता है असर

jhunjhunu news
झुंझुनू

झुंझुनूं वालों को कोई समस्या है तो 8306002128 नम्बर पर लिखकर भेजें

jhunjhunu news
झुंझुनू

पत्नी को गाड़ी से कुचलकर दी थी खौफनाक मौत, केस करने से खफा था CRPF पति, 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

Rajasthan Jhunjhunu
झुंझुनू

Jhunjhunu: मां के आंसू नहीं थम रहे…सड़क दुर्घटना में बेटे को खो चुके परिवार को मिला अब 1 करोड़ का ‘सहारा’…

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.