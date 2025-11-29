झुंझुनूं जिले के बगड़ कस्बा निवासी मुकेश दाधीच को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वे इससे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष, मंत्री सहित कई पदों पर रह चुके। लगातार ग्यारह साल से प्रदेश पदाधिकारी रहने का उनका रेकॉर्ड है। वे भाजपा के लगातार पांच प्रदेशाध्यक्षों के साथ काम कर चुके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार बनवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के मार्गदर्शन में संगठन सुदृढ़ीकरण, सुशासन, सेवा और विकसित राजस्थान–विकसित भारत के संकल्प को नई गति दी जाएगी। इसके लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया है।