अहमदाबाद में गुजरात भाजपा पर बरसे अरिवंद केजरीवाल, पढ़िए क्या है वजह

वे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए लोदरियाल गांव में हुई पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल ने विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने की घटना के पीछे भी भाजपा की साजिश होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जूता फेंकने वाले व्यक्ति ने स्वयं वीडियो जारी कर स्वीकार किया कि भाजपा के एक नेता ने उसे 50 हजार रुपये और शराब देकर यह काम करवाया था, जिससे भाजपा की पोल खुल गई है।