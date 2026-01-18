18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

अहमदाबाद में गुजरात भाजपा पर बरसे अरिवंद केजरीवाल, पढ़िए क्या है वजह

-बावला रोड पर लोदरियाल गांव में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, आम आदमी पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का स्थल बदला

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 18, 2026

Arvind Kejariwal

Ahmedabad. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार गुजरात में अपना अंत नजदीक देखकर घबरा गई है। पिछले 30 वर्षों से सत्ता में रही भाजपा सरकार अब विदाई के दौर में है। इसी कारण आम आदमी पार्टी की बैठकों को रोकने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है।

अहमदाबाद के निकोल में होने वाली कार्यकर्ता बैठक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कल रात कार्यक्रम स्थल पर स्टेज तोड़ दिया गया, कुर्सियां फेंक दी गईं। अनुमति रद्द कर दी गई। उन्हें लगा कि बैठक नहीं होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डरे नहीं। तमाम अड़चनों के बावजूद बावला रोड पर रविवार शाम को लोदरियाल गांव में सफलतापूर्वक बैठक की।

वे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए लोदरियाल गांव में हुई पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल ने विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने की घटना के पीछे भी भाजपा की साजिश होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जूता फेंकने वाले व्यक्ति ने स्वयं वीडियो जारी कर स्वीकार किया कि भाजपा के एक नेता ने उसे 50 हजार रुपये और शराब देकर यह काम करवाया था, जिससे भाजपा की पोल खुल गई है।

रात में ही कार्यकर्ताओं ने कर दी सभा की तैयारी

आप के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता पार्टी प्लॉट के मालिक को धमकाते रहे। उन्हें लगा कि अब आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम खत्म हो गया। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात तीन बजे निकोल से 50 किलोमीटर दूर सभा की तैयारी कर दी। आप के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी, विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया ने भी भाजपा और राज्य सरकार पर निशाना साधा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

18 Jan 2026 10:48 pm

Published on:

18 Jan 2026 10:45 pm

Hindi News / News Bulletin / अहमदाबाद में गुजरात भाजपा पर बरसे अरिवंद केजरीवाल, पढ़िए क्या है वजह

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Raipur: सिस्टम लागू करने उल्टी गिनती शुरू: पुलिस कमिश्नर के पास होगी तीन गुना ज्यादा शक्ति

Raipur: सिस्टम लागू करने उल्टी गिनती शुरू: पुलिस कमिश्नर के पास होगी तीन गुना ज्यादा शक्ति
रायपुर

राजस्थान हाईकोर्ट: साइबर मामले में बिना मजिस्ट्रेट आदेश बैंक खाता फ्रीज नहीं, प्रशिक्षित SI-ASI ही जांच करेंगे, गाइडलाइन जारी

Rajasthan High Court
जयपुर

आयुष्मान योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब थर्ड पार्टी करेगी ये काम

ayushman yojana fraud third party audit hospital government crackdown mp news
भोपाल

लव मैरिज का दर्दनाक अंत…पहले पत्नी का गला काट कर किया हत्या, फिर खुद फंदे से लटक कर दिया जान

Up news, kushinagar
कुशीनगर

MP में 164 करोड़ की लागत से बनेगी ‘चकाचक’ सड़क, नेशनल हाईवे से जुड़ेंगे कई गांव

shahdol-tetka New road contruction 164 crore connects to NH-39 MP News
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.