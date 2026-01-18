अहमदाबाद में गुजरात भाजपा पर बरसे अरिवंद केजरीवाल, पढ़िए क्या है वजह

Ahmedabad. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार गुजरात में अपना अंत नजदीक देखकर घबरा गई है। पिछले 30 वर्षों से सत्ता में रही भाजपा सरकार अब विदाई के दौर में है। इसी कारण आम आदमी पार्टी की बैठकों को रोकने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है।
अहमदाबाद के निकोल में होने वाली कार्यकर्ता बैठक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कल रात कार्यक्रम स्थल पर स्टेज तोड़ दिया गया, कुर्सियां फेंक दी गईं। अनुमति रद्द कर दी गई। उन्हें लगा कि बैठक नहीं होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डरे नहीं। तमाम अड़चनों के बावजूद बावला रोड पर रविवार शाम को लोदरियाल गांव में सफलतापूर्वक बैठक की।
वे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए लोदरियाल गांव में हुई पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल ने विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने की घटना के पीछे भी भाजपा की साजिश होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जूता फेंकने वाले व्यक्ति ने स्वयं वीडियो जारी कर स्वीकार किया कि भाजपा के एक नेता ने उसे 50 हजार रुपये और शराब देकर यह काम करवाया था, जिससे भाजपा की पोल खुल गई है।
आप के गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता पार्टी प्लॉट के मालिक को धमकाते रहे। उन्हें लगा कि अब आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम खत्म हो गया। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात तीन बजे निकोल से 50 किलोमीटर दूर सभा की तैयारी कर दी। आप के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी, विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया ने भी भाजपा और राज्य सरकार पर निशाना साधा।
