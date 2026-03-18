सरहदों की बेडिय़ां तोड़ सात समंदर पार पहुंची ‘गणगौर’ : विदेशी चकाचौंध के बीच माहेश्वरी समाज ने पेश की अपनी जड़ों की जीवंत तस्वीर

जब इरादे बुलंद हों और अपनी संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम हो, तो सात समंदर की दूरी भी फीकी पड़ जाती है। यूरोप के ठंडे मिजाज वाले देश नीदरलैंड्स में उस वक्त मरुधरा की महक घुल गई, जब हेग शहर में राजस्थानी परिधानों में सजे प्रवासी भारतीयों ने गणगौर उत्सव का शंखनाद किया। कुछ ऐसा ही भावुक और गर्व से भर देने वाला दृश्य नीदरलैंड के हेग शहर में देखने को मिला, जहां 120 माहेश्वरी परिवारों ने मिलकर पारंपरिक उल्लास के साथ गणगौर उत्सव मनाया और विदेशी धरती पर राजस्थानी संस्कृति की अनुपम छटा बिखेर दी। विदेशी धरती पर आयोजित यह गणगौर उत्सव केवल एक त्योहार नहीं था, बल्कि यह उस सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक बन गया, जो हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी भारतीयों को अपनी मिट्टी, अपनी परंपराओं और अपने समाज से मजबूती से जोडक़र रखता है। नीदरलैंड में रहने वाले राम और नितिशा माहेश्वरी (पंसारी) के अनुसार, यहां बसे पूरे माहेश्वरी समाज ने एकजुट होकर इस आयोजन को केवल त्योहार नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने का उत्सव बना दिया।