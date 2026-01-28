भीलवाड़ा में सर्राफा व्यापारियों ने बंद रखा सोने व चांदी का कारोबार

sarafa bajar at bhilwara
भीलवाड़ा। सोने व चांदी की कीमतों में उछाल के साथ सर्राफा व्यवसायियों से नाजायज वसूली किए जाने की बढ़ती घटनाओं के विरोध में बुधवार को शहर का सर्राफा बाजार आधा दिन बंद रहा। इस दौरान सर्राफा व्यवसायियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर ऐसी वारदातों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। https://www.dailymotion.com/video/x9ypg6w
ज्ञापन के दौरान व्यापारियों ने बताया कि ग्राहक जिसमें अधिकांश महिलाएं है, वह अपने आभूषण व्यापारियों के यहां बेचकर बाजार भाव से रकम प्राप्त कर रहे है, उसके बाद यदि भावों में और बढ़ोतरी हो जाती है तो वह अपने किए हुए सोने चांदी के व्यवहार से पलट जाते हैं और बाजार में आकर के व्यापारी की दुकान पर अनावश्यक झूंठेमुकदमें में फंसाने की धमकियां देते हुए नाजायज रकम एंठने की नियत से दुकान पर लड़ाईझगड़ा करते हैं। एक माह में ही कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग