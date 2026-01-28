भीलवाड़ा में सर्राफा व्यापारियों ने बंद रखा सोने व चांदी का कारोबार

ज्ञापन के दौरान व्यापारियों ने बताया कि ग्राहक जिसमें अधिकांश महिलाएं है, वह अपने आभूषण व्यापारियों के यहां बेचकर बाजार भाव से रकम प्राप्त कर रहे है, उसके बाद यदि भावों में और बढ़ोतरी हो जाती है तो वह अपने किए हुए सोने चांदी के व्यवहार से पलट जाते हैं और बाजार में आकर के व्यापारी की दुकान पर अनावश्यक झूंठेमुकदमें में फंसाने की धमकियां देते हुए नाजायज रकम एंठने की नियत से दुकान पर लड़ाईझगड़ा करते हैं। एक माह में ही कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है।