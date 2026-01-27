ऑनलाइन गेमिंग में निवेश का झांसा, कारोबारी की पत्नी से 60 लाख की ठगी

सराफा बाजार की कसेरा ओली निवासी आकांक्षा (30) पत्नी पीयूष उर्फ गोलू मित्तल से यह ठगी हुई है। पीयूष मित्तल पेशे से बर्तन कारोबारी हैं। पीड़िता के अनुसार 30 नवंबर को उनके मोबाइल पर A Game Club डॉट कॉम का लिंक आया था। लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला और उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा गया, जिसमें करीब डेढ़ लाख से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए थे। ग्रुप देखकर उन्हें भरोसा हो गया।