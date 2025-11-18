जेल में बंदी खेलेंगे क्रिकेट, जानिए क्या है प्लान

ग्वालियर . कैदियों में बढ़ते तनाव को कम करने और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय जेल प्रबंधन ने एक पहल की है। इसके तहत अब जेल परिसर में कैदियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत अलग- अलग बैरिकों के कैदियों की टीमें बनाई जाएगी और यह सभी मिलकर जेल प्रीमियम लीग मैच खेलेंगी। इसके लिए आठ टीमें तैयार हो रही हैं। यह टूनामेंट दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा। इसके लिए इन दिनों तैयारी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं एक टीम जेलर के साथ उनके स्टाफ की भी तैयार हो रही है। यह सभी मिलकर इस टूर्नामेंट पर उतरेगी। वहीं मैच जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

टीम बनाने कैदी होंगे व्यस्त

इस टूनामेंट के लिए जेल के काफी कैदियों में उत्साह है। इस टूर्नामेंट से पहले ही कैदियों ने अपने-अपने स्तर पर टीमें बनाने की रणनीति शुरू कर दी है। यह कैदी दिन भर अपना- अपना काम करते हैं और शाम को लीग मैच की तैयारियों में लग जाते हैं। इससे लगभग एक महीने तक कैदी इधर- उधर न भागते हुए इस प्रतियोगिता में व्यस्त रहेंगे।

तीन हजार के

आसपास हैं कैदी

सेंट्रल जेल में इन दिनों लगभग तीन हजार कैदी सजा काट रहे हैं। इसमें 142 महिलाएं भी शामिल हैं। यहां पर 18 वर्ष से ऊपर के कैदी सजा काट रहे हैं। यह कैदी समय- समय पर बढ़ते कम होते रहते हैं। जेल में महिलाएं भी अपने- अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रतियोगिताओं में शामिल रहती हैं, जिससे वह भी व्यस्त रहती हैं।