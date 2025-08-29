सेंट्रल लाइब्रेरी संचालन के लिए नगरपालिका को हैंडओवर, कल मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

शहर की सिंचाई कॉलोनी में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी को लोक निर्माण विभाग ने इसे नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है। जिले के छात्र-छात्राओं के लिए यह लाइब्रेरी उच्च स्तरीय पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का नया केंद्र साबित होगी। पूर्व कलेक्टर संदीप जीआर द्वारा प्रारंभ किए गए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने समय पर पूरा करवाया। उन्होंने खुद भी लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें दान की हैं। 30 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे।