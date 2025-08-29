सेंट्रल लाइब्रेरी संचालन के लिए नगरपालिका को हैंडओवर, कल मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

शहर की सिंचाई कॉलोनी में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी को लोक निर्माण विभाग ने इसे नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है। जिले के छात्र-छात्राओं के लिए यह लाइब्रेरी उच्च स्तरीय पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का नया केंद्र साबित होगी। पूर्व कलेक्टर संदीप जीआर द्वारा प्रारंभ किए गए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने समय पर पूरा करवाया। उन्होंने खुद भी लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें दान की हैं। 30 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे।
लाइब्रेरी में छात्रों के लिए किताबों का विशाल संग्रह, इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा, आर्ट स्टूडियो, फोटोग्राफी प्रशिक्षण, म्यूजिक और पेंटिंग जैसी गतिविधियां उपलब्ध होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष मेंबरशिप भी प्रदान की जाएगी। लड़कियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
हाईटेक लाइब्रेरी के परिसर में ग्रीन बेल्ट विकसित की गई है, जिससे छात्र प्राकृतिक माहौल में शांतिपूर्ण अध्ययन कर सकेंगे। लाइटिंग और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था से रात में भी दिन जैसा माहौल मिलेगा। लाइब्रेरी का शुभारंभ होने के बाद इसका संचालन नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। शहर और आसपास के दूरदराज के गांवों के छात्रों के लिए यह एक नई दिशा और अवसर लेकर आई है, जहां पढ़ाई, प्रशिक्षण और हुनर के विकास की सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।