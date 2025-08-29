Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

सेंट्रल लाइब्रेरी संचालन के लिए नगरपालिका को हैंडओवर, कल मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

लोक निर्माण विभाग ने इसे नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है। जिले के छात्र-छात्राओं के लिए यह लाइब्रेरी उच्च स्तरीय पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का नया केंद्र साबित होगी।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Aug 29, 2025

librery
सेंट्रल लाइब्रेरी

शहर की सिंचाई कॉलोनी में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक हाईटेक सेंट्रल लाइब्रेरी को लोक निर्माण विभाग ने इसे नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया है। जिले के छात्र-छात्राओं के लिए यह लाइब्रेरी उच्च स्तरीय पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का नया केंद्र साबित होगी। पूर्व कलेक्टर संदीप जीआर द्वारा प्रारंभ किए गए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने समय पर पूरा करवाया। उन्होंने खुद भी लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें दान की हैं। 30 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे।

एक छत के नीचे तमाम सुविधाएं

लाइब्रेरी में छात्रों के लिए किताबों का विशाल संग्रह, इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा, आर्ट स्टूडियो, फोटोग्राफी प्रशिक्षण, म्यूजिक और पेंटिंग जैसी गतिविधियां उपलब्ध होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष मेंबरशिप भी प्रदान की जाएगी। लड़कियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

ग्रीन बेल्ट में पढ़ाई का सुकून

हाईटेक लाइब्रेरी के परिसर में ग्रीन बेल्ट विकसित की गई है, जिससे छात्र प्राकृतिक माहौल में शांतिपूर्ण अध्ययन कर सकेंगे। लाइटिंग और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था से रात में भी दिन जैसा माहौल मिलेगा। लाइब्रेरी का शुभारंभ होने के बाद इसका संचालन नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। शहर और आसपास के दूरदराज के गांवों के छात्रों के लिए यह एक नई दिशा और अवसर लेकर आई है, जहां पढ़ाई, प्रशिक्षण और हुनर के विकास की सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

29 Aug 2025 10:27 am

Hindi News / News Bulletin / सेंट्रल लाइब्रेरी संचालन के लिए नगरपालिका को हैंडओवर, कल मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.