बदला शेड्यूल:अब आज से नहीं, 8 दिसंबर से होगीं अद्र्धवार्षिक परीक्षाएं

exams will now begin on December 8th
तीन सौ से ज्यादा शिक्षक सर्वे ड्यूटी में व्यस्त,
schedule has changed due to the SIR
नरसिंहपुर.जिले के स्कूलों में पढऩे वाले छात्रों के साथ एसआईआर ड्यूटी में लगे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश भर में चल रहे विशेष मतदाता गहन परीक्षण कार्यक्रम एसआईआर में शिक्षकों की व्यस्तता को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अद्र्धवार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम बदल दिया है। पहले ये परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू होना थीं,लेकिन अब विभाग ने संशोधन करते हुए नया टाइम.टेबल जारी कर दिया है। संशोधित आदेश विभाग के पत्र क्रमांक 6709/ दिनांक 21 नवंबर 2025 के जरिए सभी जिलों को भेजा गया है। इसके बाद नरसिंहपुर जिले में भी नई तिथियों के अनुसार तैयारी शुरू हो गई है।
जानकारी के अनुसार, विभाग को कई जिलों से यह सुझाव मिला था कि पूर्व निर्धारित तिथियां स्थानीय परिस्थितियों और शिक्षण.अध्यापन के बीच पड़ रही थीं। जिले भर में शिक्षकों की ड्यूटी भी बीएलओ के रूप में एसआईआर के काम में लगी हुई थी। साथ ही विद्यार्थियों को भी तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था।ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने परीक्षाओं को पूर्व घोषित समय सारणी के मुताबिक संपन्न कराने में समस्याएं आ रही थी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर नया शेड्यूल लागू किया गया है। इससे छात्रों और स्कूल दोनों को ही तैयारी का अतिरिक्त समय मिल गया है।
3से 5वीं सुबह तो 6 से 8वीं की दोपहर की पाली में होगी परीक्षा
संशोधित कैलेंडर के अनुसार कक्षा 3, 4 और 5वीं की अद्र्धवार्षिक परीक्षाएं अब 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक रहेगा। सभी विषयों की परीक्षाएं पांच दिनों में पूरी कराई जाएँगी।कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के छात्रों के लिए भी नया समय निर्धारित किया गया है। इन कक्षाओं की परीक्षाएं 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ली जाएँगी। परीक्षा समय दोपहर 1.30 बजे से शाम 4 बजे रहेगा।शिक्षकों का कहना है कि नया कार्यक्रम बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि अब वे विषयों की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। छह दिनों में सभी विषयों का मूल्यांकन पूरा किया जाएगा। स्थानीय प्राचार्यों के अनुसार नया कार्यक्रम परीक्षा संचालन को व्यवस्थित करने में सहायक होगा। क्योंकि प्रश्नपत्र वितरण, कक्ष व्यवस्था और ड्यूटी निर्धारण के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।
डीईओ ने दिए निर्देश
जिला शिक्षा अधिकारी प्रतुल इंदुरख्या ने बताया कि सभी स्कूलों को संशोधित समय.सारणी का कड़ाई से पालन करना होगा। किसी भी विद्यालय को अपने स्तर पर बदलाव करने की अनुमति नहीं है।उन्होंने सभी संकुल प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि नई तारीखों की जानकारी विद्यार्थियों और अभिभावकों तक समय पर पहुंचाई जाए। साथ ही परीक्षा अवधि में अनुशासन और गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम अभी से पूरे कर लिए जाएं।
छात्रों और अभिभावकों ने जताई राहत
परीक्षाएं आगे बढऩे से जिले के विद्यार्थियों में राहत देखी जा रही है। पहले 24 नवंबर से परीक्षा शुरू होने को लेकर छात्रों में तनाव था लेकिन अब अतिरिक्त समय मिलने से वे बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं।अभिभावकों का भी मानना है कि विभाग का यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में है, क्योंकि जल्दबाज़ी में होने वाली परीक्षाएं बच्चों पर बोझ बढ़ा देतीं। परीक्षा तिथियों में बदलाव के बाद अब जिले के स्कूलों में व्यवस्थाएं तेज़ी से दुरुस्त की जा रही हैं। समय-सारिणी लगाने से लेकर बैठने की व्यवस्था और प्रश्नपत्र सुरक्षित रखने तक सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विभाग को उम्मीद है कि संशोधित कार्यक्रम से इस साल की अद्र्धवार्षिक परीक्षाएं पहले से अधिक सुव्यवस्थित और सुचारू होंगी।
