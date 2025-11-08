छतरपुर की क्रांति पहुंची गृहग्राम,खजुराहो एयरपोर्ट से घुवारा तक जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत

मीडिया से बातचीत में क्रांति गौड़ ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि मैं भारत की टीम में खेलूंगी और खेली भी, अब विश्व कप जीतकर लौटी हूं। यह मेरे लिए और पूरे बुंदेलखंड के लिए गर्व की बात है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के दौरान भारी भीड़ उमड़ी रही, जिसके चलते सीआईएसएफ को भी व्यवस्था बनाए रखने में मशक्कत करनी पड़ी। उनके पिता अपनी बेटी की सफलता पर बेहद भावुक दिखाई दिए और खुशी से अभिभूत होकर बोले कि यह पल उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद क्रांति गौड़ का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। क्रांति के कोच राजीव बिल्थरे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आत्मीय तरीके से क्रांति गौड़ और उनके परिवार का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड की बेटियों के बेहतर खेल भविष्य के लिए छतरपुर में एक सर्वसुविधायुक्त खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा जिससे क्रांति जैसी बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ा सकें। वहीं पन्ना नाके पर जैन छोले-भटोरे के संचालक विक्की जैन द्वारा भव्य स्वागत किया गया।