छतरपुर की क्रांति पहुंची गृहग्राम,खजुराहो एयरपोर्ट से घुवारा तक जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत

क्रांति गौड़
विश्व चैम्पियन बनने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ का शुक्रवार को खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में क्रांति गौड़ को सम्मानित किया गया था। सम्मान समारोह के बाद वह विशेष विमान से लगभग 3 बजे खजुराहो पहुंचीं। उनके साथ पिता मुन्ना सिंह, मां नीलम, भाई मयंक एवं अन्य रिश्तेदार व कोच खजुराहो पहुंचे।
एयरपोर्ट पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों, खेल प्रेमियों और बड़ी संख्या में मौजूद प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर राजनगर विधायक अरविंद पटैरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशिकांत अग्रिहोत्री सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। युवाओं और खिलाडिय़ों ने क्रांति गौड़ की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए बुंदेलखंड की बेटी को बधाई दी।
मीडिया से बातचीत में क्रांति गौड़ ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि मैं भारत की टीम में खेलूंगी और खेली भी, अब विश्व कप जीतकर लौटी हूं। यह मेरे लिए और पूरे बुंदेलखंड के लिए गर्व की बात है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के दौरान भारी भीड़ उमड़ी रही, जिसके चलते सीआईएसएफ को भी व्यवस्था बनाए रखने में मशक्कत करनी पड़ी। उनके पिता अपनी बेटी की सफलता पर बेहद भावुक दिखाई दिए और खुशी से अभिभूत होकर बोले कि यह पल उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद क्रांति गौड़ का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। क्रांति के कोच राजीव बिल्थरे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आत्मीय तरीके से क्रांति गौड़ और उनके परिवार का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड की बेटियों के बेहतर खेल भविष्य के लिए छतरपुर में एक सर्वसुविधायुक्त खेल मैदान का निर्माण कराया जाएगा जिससे क्रांति जैसी बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ा सकें। वहीं पन्ना नाके पर जैन छोले-भटोरे के संचालक विक्की जैन द्वारा भव्य स्वागत किया गया।
इसके बाद एसपी ऑफिस में डीआईजी विजय खत्री और एसपी अगम जैन ने क्रांति गौड़ का स्वागत किया। वहीं कलेक्ट्रेट में कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने भी उन्हें सम्मानित किया। खजुराहो से घुवारा जाते समय रास्ते में जगह-जगह नागरिकों और युवाओं ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया। बुंदेलखंड की यह बेटी आज हर दिल की धड़कन बन गई है जिसने पूरे देश को गर्व से सिर ऊँचा करने का अवसर दिया है।
