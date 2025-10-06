1517 किलोमीटर सीवर लाइन की सफाई 15 साल पुरानी मशीनों के भरोसे सीवर की सफाई, न प्रेशर, न मशीन में ताकत

शहर में सीवर का नेटवर्क 1 हजार 517 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस नेटवर्क की सफाई के लिए नगर निगम के पास न मशीनें हैं और न कर्मचारी। जो मशीनें मौजूद हैं, उनकी उम्र 12 से 15 साल हो चुकी है। इन मशीनों में सीवर को साफ करने की ताकत बची है और न प्रेशर। इसके अलावा 40 से 50 साल पुराना नेटवर्क भी मौजूद है, जिसमें पानी की मात्रा बढ़ी है। इससे सीवर ओवर फ्लो जाता है। संसाधनों के अभाव में सफार्ई नहीं हो पा रही है। इसके चलते शहर में सीवर लाइनें जाम हो रही है और सडक़ों पर पानी फैल रहा है। औसतन एक व्यक्ति सीवर में 120 से 130 लीटर पानी बहाता है।