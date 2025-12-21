21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

Handwriting: आपकी लिखावट का ग्रहों से संबंध, लिखावट से जानें अपना भविष्य

हैंडराइटिंग सिर्फ लिखने का तरीका नहीं, बल्कि मन, ग्रह और भाग्य का आईना है। सही समझ और छोटे उपायों से लिखावट के नकारात्मक प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है और जीवन को बेहतर दिशा दी जा सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 21, 2025

handwriting (pc: freepik)

handwriting (pc: freepik)

ज्योतिष और ग्राफोलॉजी के अनुसार, व्यक्ति की लिखावट सिर्फ अक्षर नहीं होती, बल्कि वह उसके मन, सोच और ग्रहों की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। लिखावट से यह समझा जा सकता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, उसका तनाव स्तर क्या है और कौन-सा ग्रह उस पर अधिक प्रभाव डाल रहा है।

ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे के अनुसार, कुंडली का तृतीय भाव (थर्ड हाउस) हाथों और लिखावट से जुड़ा होता है। वहीं बुध और चंद्रमा अच्छी लिखावट के प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। अगर लिखावट में स्टाइल, कर्व और आकर्षण हो, तो वहां शुक्र ग्रह की भूमिका भी मानी जाती है।

सीधी लिखावट: संघर्ष के बाद सुख का संकेत

जिन लोगों की लिखावट बिल्कुल सीधी और बिना घुमाव की होती है, वे स्वभाव से सख्त और अनुशासित होते हैं।

ऐसे लोगों के जीवन के शुरुआती 30–35 वर्ष संघर्षपूर्ण रहते हैं, लेकिन बाद में स्थिरता और सुख मिलता है।

उपाय:

वाणी में मधुरता लाएं

शनि देव की नियमित उपासना करें

झुकी हुई लिखावट: धन और दिखावे की प्रवृत्ति

यदि लिखावट दाएं या बाएं झुकी हो, तो व्यक्ति परंपरावादी और व्यवहारिक होता है।

ऐसे लोग कानून, टेक्नोलॉजी या प्रशासनिक क्षेत्रों में सफल होते हैं और धन भी खूब कमाते हैं, लेकिन दिखावे की प्रवृत्ति अधिक होती है।

उपाय:

दूसरों की भावनाओं को समझें

सूर्य देव की उपासना करें

बड़े अक्षर: अलग सोच, लेकिन अहंकार का खतरा

बड़े अक्षरों में लिखने वाले लोग स्वतंत्र विचारों के होते हैं।

ये लोग समाज से अलग हटकर कुछ करना चाहते हैं, मेहनती और काबिल होते हैं, लेकिन अहंकार और ज्यादा बोलना इनके लिए नुकसानदायक बन सकता है।

उपाय:

ईश्वर भक्ति

गुरु या भगवान शिव की उपासना

छोटे अक्षर: मेहनती, प्रेमी लेकिन कंजूस

छोटे अक्षरों में लिखने वाले लोग रोमांटिक, मेहनती और योजनाबद्ध होते हैं।

ये लोग कम संसाधनों में बड़ी सफलता पा लेते हैं, लेकिन धन के मामले में अत्यधिक बचत करने वाले होते हैं।

उपाय:

नियमित दान

सेवा और ईश्वर उपासना

बिना लाइन की लिखावट: शक्ति और प्रेम का योग

जो लोग बिना आधार रेखा के लिखते हैं, वे बुद्धिमान और प्रशासनिक क्षेत्र में सफल होते हैं।

इनके जीवन में प्रेम और प्रेम विवाह के योग प्रबल होते हैं, लेकिन संगति के कारण भटकाव आ सकता है।

उपाय:

हनुमान जी की उपासना

लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें

उलझी हुई लिखावट: राहु का प्रभाव, तेज दिमाग

टेढ़ी-मेढ़ी और कठिन समझ आने वाली लिखावट बताती है कि व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है, लेकिन जीवन में उतार-चढ़ाव अधिक रहते हैं।

ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, पर एक साथ कई काम करने से परेशानियां बढ़ती हैं।

उपाय:

एक समय में एक काम

ये भी पढ़ें

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो
धर्म/ज्योतिष
Vastu Tips To Avoid Health Troubles

गायत्री मंत्र या गुरु मंत्र का जप

ये भी पढ़ें

Vastu Tips : खुद न खरीदें अपना पर्स, वरना खाली हो जाएगी तिजोरी! वास्तु नियमों से सुधारें अपनी गलती
वास्तु टिप्स
Purse Astro Vastu Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 11:06 am

Hindi News / News Bulletin / Handwriting: आपकी लिखावट का ग्रहों से संबंध, लिखावट से जानें अपना भविष्य

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार वाहन पेड़ से टकराया, 2 की मौके पर मौत 8 गंभीर, जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे 12 लोग

Road Accident
गुना

खुशबू मिलाकर बिक रहा ‘नकली जीरा’, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

Cumin
ग्वालियर

पांचवां विकल्प चयन नहीं: प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) भर्ती में 2911 अभ्यर्थी अपात्र, 11 विषयों के पद रहेंगे खाली

RPSC
राजसमंद

बागरिया गैंग का भंडाफोड़: दो शातिर चोर भाई गिरफ्तार, राजसमंद–भीलवाड़ा में दर्जनों वारदातों का खुलासा

Theft Accused Arrested
राजसमंद

ऑनलाइन वीडियो कॉल से ब्लैकमेल करने वाला गिरोह बेनकाब, दो और आरोपी गिरफ्तार

Two Accused Arrested
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.