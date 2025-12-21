Handwriting: आपकी लिखावट का ग्रहों से संबंध, लिखावट से जानें अपना भविष्य

ज्योतिष और ग्राफोलॉजी के अनुसार, व्यक्ति की लिखावट सिर्फ अक्षर नहीं होती, बल्कि वह उसके मन, सोच और ग्रहों की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। लिखावट से यह समझा जा सकता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, उसका तनाव स्तर क्या है और कौन-सा ग्रह उस पर अधिक प्रभाव डाल रहा है।