Handwriting: आपकी लिखावट का ग्रहों से संबंध, लिखावट से जानें अपना भविष्य

handwriting (pc: freepik)
ज्योतिष और ग्राफोलॉजी के अनुसार, व्यक्ति की लिखावट सिर्फ अक्षर नहीं होती, बल्कि वह उसके मन, सोच और ग्रहों की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। लिखावट से यह समझा जा सकता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, उसका तनाव स्तर क्या है और कौन-सा ग्रह उस पर अधिक प्रभाव डाल रहा है।
ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे के अनुसार, कुंडली का तृतीय भाव (थर्ड हाउस) हाथों और लिखावट से जुड़ा होता है। वहीं बुध और चंद्रमा अच्छी लिखावट के प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। अगर लिखावट में स्टाइल, कर्व और आकर्षण हो, तो वहां शुक्र ग्रह की भूमिका भी मानी जाती है।
जिन लोगों की लिखावट बिल्कुल सीधी और बिना घुमाव की होती है, वे स्वभाव से सख्त और अनुशासित होते हैं।
ऐसे लोगों के जीवन के शुरुआती 30–35 वर्ष संघर्षपूर्ण रहते हैं, लेकिन बाद में स्थिरता और सुख मिलता है।
उपाय:
वाणी में मधुरता लाएं
शनि देव की नियमित उपासना करें
यदि लिखावट दाएं या बाएं झुकी हो, तो व्यक्ति परंपरावादी और व्यवहारिक होता है।
ऐसे लोग कानून, टेक्नोलॉजी या प्रशासनिक क्षेत्रों में सफल होते हैं और धन भी खूब कमाते हैं, लेकिन दिखावे की प्रवृत्ति अधिक होती है।
उपाय:
दूसरों की भावनाओं को समझें
सूर्य देव की उपासना करें
बड़े अक्षरों में लिखने वाले लोग स्वतंत्र विचारों के होते हैं।
ये लोग समाज से अलग हटकर कुछ करना चाहते हैं, मेहनती और काबिल होते हैं, लेकिन अहंकार और ज्यादा बोलना इनके लिए नुकसानदायक बन सकता है।
उपाय:
ईश्वर भक्ति
गुरु या भगवान शिव की उपासना
छोटे अक्षरों में लिखने वाले लोग रोमांटिक, मेहनती और योजनाबद्ध होते हैं।
ये लोग कम संसाधनों में बड़ी सफलता पा लेते हैं, लेकिन धन के मामले में अत्यधिक बचत करने वाले होते हैं।
उपाय:
नियमित दान
सेवा और ईश्वर उपासना
जो लोग बिना आधार रेखा के लिखते हैं, वे बुद्धिमान और प्रशासनिक क्षेत्र में सफल होते हैं।
इनके जीवन में प्रेम और प्रेम विवाह के योग प्रबल होते हैं, लेकिन संगति के कारण भटकाव आ सकता है।
उपाय:
हनुमान जी की उपासना
लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें
टेढ़ी-मेढ़ी और कठिन समझ आने वाली लिखावट बताती है कि व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है, लेकिन जीवन में उतार-चढ़ाव अधिक रहते हैं।
ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, पर एक साथ कई काम करने से परेशानियां बढ़ती हैं।
उपाय:
एक समय में एक काम
गायत्री मंत्र या गुरु मंत्र का जप
