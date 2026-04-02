साफ-सफाई, ऑपरेशन और अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, सिजेरियन सेक्शन बढ़ाने पर विशेष जोर

कलक्टर ने पर्ची काउंटर पर डिस्प्ले, एमओटी में हाफ कटर और गेट पर पर्दे लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान टीबी रोगी कालूराम कोली ने पोषण राशि न मिलने की शिकायत भी की। इसके अलावा उन्होंने ईएनटी, दंत, चर्म रोग विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सकों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन किया। डॉ. शुक्ला ने कहा कि गर्मी और लू के मौसम को ध्यान में रखते हुए सीएचसी का निरीक्षण किया गया है। हालांकि अधिकतर व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।... ताकि महिलाओं को रेफर न करना पड़े