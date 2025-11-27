अहमदाबाद में 2030 के अक्टूबर माह में होंंगे कॉमनवेल्थ गेम्स

अहमदाबाद को वर्ष 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी का सम्मान मिला है, जो बुधवार को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की बैठक में घोषित किया गया। यह निर्णय भारत और गुजरात के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047' विजन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत के लिए यह अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन से गुजरात अब देश का स्पोर्ट्स कैपिटल बनेगा और विकसित भारत की संकल्पना को और मजबूत करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी वर्ष में भारत को मेज़बानी मिलने का निर्णय ऐतिहासिक माना जा रहा है। वर्ष 2030 में खेलों के 100 वर्ष पूरे होंगे, ऐसे में यह भारत और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मूवमेंट के लिए अहम पड़ाव है।