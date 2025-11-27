Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद में 2030 के अक्टूबर माह में होंंगे कॉमनवेल्थ गेम्स

अहमदाबाद में 2030 के अक्टूबर माह में कॉमनवेल्थ गेम्स होंंगे. इस माह मौसम बेहतर रहता है, सारी तैयारियां वर्ष 2028 के अंत तक या 2029 की शुरुआत तक पूरी हो जाएंगी

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Nov 27, 2025

common wealth games

वर्ष 20230 में कॉमनवेल्थ खेल अहमदाबाद को मेजबानी मिलने के अवसर पर मंत्री और अधिकारी ।

अहमदाबाद को वर्ष 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी का सम्मान मिला है, जो बुधवार को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली की बैठक में घोषित किया गया। यह निर्णय भारत और गुजरात के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047' विजन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत के लिए यह अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन से गुजरात अब देश का स्पोर्ट्स कैपिटल बनेगा और विकसित भारत की संकल्पना को और मजबूत करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी वर्ष में भारत को मेज़बानी मिलने का निर्णय ऐतिहासिक माना जा रहा है। वर्ष 2030 में खेलों के 100 वर्ष पूरे होंगे, ऐसे में यह भारत और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मूवमेंट के लिए अहम पड़ाव है।

अहमदाबाद को मेजबानी मिलने पर देशवासियों को बधाई

अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दूरदर्शी संकल्प का प्रमाण है, जिसमें उन्होंने भारत को वैश्विक खेल केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। पिछले एक दशक से अधिक समय में उनकी तपस्या, उनकी निरंतर मेहनत, विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना के विकास और प्रभावी सुशासन ने भारत की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

खेल संभवत: अक्टूबर माह में आयोजित होंगे

अहमदाबाद में वर्ष 20230 में कॉमनवेल्थ खेल होंगे। लेकिन यह खेल किस महीने में होंगे। तो इसका जवाब है कि यह खेल संभवत: अक्टूबर माह में आयोजित होंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की जनरल असेंबली में घोषणा के बाद गुजरात के खेल विभाग के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार ने कहा कि अहमदाबाद में ये खेल संभवत: अक्टूबर महीने में होंगे। हालांकि तारीखों को लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम पूरी चर्चा की जाएगी और इस चर्चा के बाद ही तारीखों पर निर्णय लिया जाएगा।लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि ये खेल अक्टूबर माह में ही हों क्योंकि इस वक्त अहमदाबाद का मौसम अपेक्षाकृत बेहतर रहता है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद त्योहारों का शहर है। यहां पर नौ दिनों तक नवरात्रि का आयोजन होता है। इसके बाद धनतेरस, दीपावली से लेकर लाभ पांचम तक लोग फेस्टिवल के मूड में रहते हैं।

उन्होंने कहा कि इन खेलों के बजट को सिक्योर कर लिया गया है। पूरी प्लानिंग की गई है।

ज्यादातर आयोजन स्थल तैयार

ज्यादातर आयोजन स्थल पूरी तरह तैयार हैं। इनमें दो बड़े आयोजन स्थल शामिल हैं। इनमें अहमदाबाद में मोटेरा स्थित सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और गांधीनगर में कराई स्थित गुजरात पुलिस एकेडमी (जीपीए) में मुख्य आयोजन होंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में नारणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में कई खेल होंगे। इसके अलावा दो अन्य स्थलों पर काम 2026 की शुरुआत में आरंभ होगा और 2028 तक पूरा हो जाएगा।

अब तक का सबसे बेहतर कॉमनवेल्थ गेम्स होगा

कुमार ने कहा कि खेल की सारी तैयारियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम वर्ष 2028 के अंत तक या फिर 2029 की शुरुआत तक पूर्ण हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले वर्ष 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होंगे। इसलिए हम पूरी तरह विश्वास है कि 2030 के खेल बेहतरीन कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे।

हमने पूरा होम वर्क किया है और हमें पूरी तरह उम्मीद है कि यह सस्टेनेबेल गेम्स होंगे। साथ ही यह अब तक का सबसे अच्छा और बेहतर कॉमनवेल्थ गेम्स होगा।

