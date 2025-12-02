सेवा निवृत्त कलेक्टर के आचरण की निंदा, पेंशन फाइल में हाईकोर्ट व जांच रिपोर्ट की कॉपी व्यक्तिगत फाइल में रखी जाएगी

- 2006 में द्वितीय अपील हाईकोर्ट में पेश की गई, लेकिन अपील का डिफॉल्ट दूर नहीं किया गया। इस कारण अपील खारिज हो गई। 3 हजार 327 दिन देर से अपील को पुन: सुनवाई में लाने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने इस संबंध में केस प्रभारी पर कार्रवाई के लिए पूछा था। तत्कालीन कलेक्टर अशोक वर्मा ने 12 अधिकारी जिम्मेदार बताए, लेकिन 2018 के बाद से शासन की याचिका सुनवाई में नहीं आई। फिर से याचिका सुनवाई में आई तो कोर्ट ने कार्रवाई के बारे में पूछा। कलेक्ट्रेट में इस केस की फाइल नहीं थी। इसके चलते कोर्ट ने तत्कालीन कलेक्टर के आचरण की जांच के आदेश दिए।