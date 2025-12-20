20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

पेट में लात मारी, सिर पर किया डंडों से वार, दहेज के लिए पत्नी की पीट-पीटकर ली जान, CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना

तेलंगाना में शादी के सिर्फ आठ महीने बाद एक पति ने दहेज विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने सड़क पर अपनी पत्नी पर हमला कर दिया और डंडे से पीट-पीटकर उसकी जान ले ली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 20, 2025

Crime News

मृतका अनुषा और उसका पति परमेश कुमार (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

पुलिस के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच में दहेज को लेकर लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए थे। घटना से दो दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और अनुषा नाराज होकर अपने माता-पिता के घर चली गई थी। अनुषा के पीछे-पीछे कुमार भी उसके घर चला गया और उसने पत्नी के घरवालों को यकीन दिलाया कि वह अब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। कुमार के आश्वासन के बाद अनुषा के घर वालों ने उसे वापस उसके साथ भेज दिया। लेकिन घर लौटते ही दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया।

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हत्या की घटना

घटना के समय दोनों एक साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। जैसे ही बाइक एक जगह रुकी अनुषा बाइक से उतरकर सीधे चलने लगी। यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि चलते समय अनुषा लंगड़ा रही थी। वह कुछ दूर चलती है इतने में ही कुमार पीछे से आकर उसका जैकेट पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ खींचता है। कुमार फिर अनुषा को खींचकर बाइक की तरफ ले जाने लगता है लेकिन अनुषा वहीं एक बरामदे पर बैठ जाती है।

सिर पर छह बार डंडे से किया वार

इसके बाद एक अन्य महिला दिखाई देती है जो कुमार को एक चाबी देती है। चाबी लेकर कुमार ने अनुषा को पहले गर्दन से और फिर हाथ से पकड़कर खींचा और उसे दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया। लेकिन अनुषा दरवाजा नहीं खोलती और चाबी फेंक देती है। इसी बात से गुस्सा होकर कुमार उस पर हमला कर देता है। वह अनुषा को दो बार थप्पड़ मारता है और फिर उसके पेट में लात मारता है। इसके बाद वह एक लकड़ी उठाता है और फिर एक के बाद एक छह बार अनुषा के सिर पर वार करता है।

अनुषा के भाई ने कुमार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

इसी बीच एक पड़ोस में रहने वाली महिला वहां भाग कर आती है और कुमार को रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद अनुषा को अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस मामले में अनुषा के भाई ने उसके पति के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने की शिकायत दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 05:09 pm

Hindi News / News Bulletin / पेट में लात मारी, सिर पर किया डंडों से वार, दहेज के लिए पत्नी की पीट-पीटकर ली जान, CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

सीएस ने टटोली शिक्षा की नब्ज, अधिकारियों के फील्ड विजिट पर दिया जोर

समाचार

नए साल में घूमने का क्रेज चरम पर, विदेश जाने वालों की संख्या 25% तक बढ़ी, 30 हजार का हवाई सफर पहुंचा 80 हजार रुपए

international tourism
ग्वालियर

13 जनवरी तक शुक्र धनु में रहने के बाद जाएंगे मकर में

ग्वालियर

छोटे से कमरे से शुरु किया काम, क्लाइंट से मिलने खुद ही जाते थे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ने बताया अपना संघर्ष

Jyotiraditya Scindia
भोपाल

छह अवैध ट्रांसफार्मर सहित डिम्मा बरामद, घर में छिपाकर कर रहे थे बिजली चोरी

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.