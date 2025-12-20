पेट में लात मारी, सिर पर किया डंडों से वार, दहेज के लिए पत्नी की पीट-पीटकर ली जान, CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना

मृतका अनुषा और उसका पति परमेश कुमार (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
पुलिस के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच में दहेज को लेकर लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए थे। घटना से दो दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और अनुषा नाराज होकर अपने माता-पिता के घर चली गई थी। अनुषा के पीछे-पीछे कुमार भी उसके घर चला गया और उसने पत्नी के घरवालों को यकीन दिलाया कि वह अब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। कुमार के आश्वासन के बाद अनुषा के घर वालों ने उसे वापस उसके साथ भेज दिया। लेकिन घर लौटते ही दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया।
घटना के समय दोनों एक साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। जैसे ही बाइक एक जगह रुकी अनुषा बाइक से उतरकर सीधे चलने लगी। यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि चलते समय अनुषा लंगड़ा रही थी। वह कुछ दूर चलती है इतने में ही कुमार पीछे से आकर उसका जैकेट पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ खींचता है। कुमार फिर अनुषा को खींचकर बाइक की तरफ ले जाने लगता है लेकिन अनुषा वहीं एक बरामदे पर बैठ जाती है।
इसके बाद एक अन्य महिला दिखाई देती है जो कुमार को एक चाबी देती है। चाबी लेकर कुमार ने अनुषा को पहले गर्दन से और फिर हाथ से पकड़कर खींचा और उसे दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया। लेकिन अनुषा दरवाजा नहीं खोलती और चाबी फेंक देती है। इसी बात से गुस्सा होकर कुमार उस पर हमला कर देता है। वह अनुषा को दो बार थप्पड़ मारता है और फिर उसके पेट में लात मारता है। इसके बाद वह एक लकड़ी उठाता है और फिर एक के बाद एक छह बार अनुषा के सिर पर वार करता है।
इसी बीच एक पड़ोस में रहने वाली महिला वहां भाग कर आती है और कुमार को रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद अनुषा को अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस मामले में अनुषा के भाई ने उसके पति के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने की शिकायत दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
