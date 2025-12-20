पेट में लात मारी, सिर पर किया डंडों से वार, दहेज के लिए पत्नी की पीट-पीटकर ली जान, CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना

पुलिस के अनुसार, शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच में दहेज को लेकर लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए थे। घटना से दो दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और अनुषा नाराज होकर अपने माता-पिता के घर चली गई थी। अनुषा के पीछे-पीछे कुमार भी उसके घर चला गया और उसने पत्नी के घरवालों को यकीन दिलाया कि वह अब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। कुमार के आश्वासन के बाद अनुषा के घर वालों ने उसे वापस उसके साथ भेज दिया। लेकिन घर लौटते ही दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया।