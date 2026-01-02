दमोह क्रिकेट अकादमी ने जीता पुरुषोत्तम विश्वकर्मा स्मृति टी-20 टूर्नामेंट

गौर क्रिकेट एकेडमी में पुरुषोत्तम विश्वकर्मा स्मृति टी-20 लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दमोह क्रिकेट अकादमी ने जीत लिया। अकादमी ने इंडियन सुपर किंग्स को 44 रन से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दमोह क्रिकेट अकादमी ने 9 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। इसमें शाहिद खान ने 77 रन और राजा चक्रवर्ती ने 34 रनों का योगदान दिया।

इंडियन सुपर किंग्स की तरफ से मुर्तजा अली ने चार ओवर में तीन विकेट लिए और शिवांशु यादव ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडियन सुपर किंग्स 130 रन ही बना पाई। विवेक परदेसी ने 37 रन बनाए। दमोह क्रिकेट अकादमी की तरफ से वैदिक ने तीन विकेट और शाहिद खान ने दो विकेट लिए। शाहिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

कार्यक्रम में विधायक शैलेंद्र जैन ने विजेता टीम को 25 हजार और उपविजेता टीम को 15 हजार रुपए की नगद राशि और ट्रॉफी प्रदान की। शाहिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ़ टूर्नामेंट और बेस्ट बैट्समैन का खिताब दिया गया। सत्यम को बेस्ट बॉलर का खिताब दिया गया। कार्यक्रम में परसू भैया के साथी खिलाड़ी, विश्वकर्मा परिवार और गौर क्रिकेट अकादमी के संचालक सोनू वाल्मीकि, सुनील भाई पटेल, राजेश ठाकुर, अंशुमान अग्रवाल मनोज बजाज आदि उपस्थित रहे। टूर्नामेंट में हीरामणि विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा, आनंद विश्वकर्मा (जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष) अनूप विश्वकर्मा, मनु विश्वकर्मा, आदित्य विश्वकर्मा, कार्तिक विश्वकर्मा उपस्थित रहे।