2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

दमोह क्रिकेट अकादमी ने जीता पुरुषोत्तम विश्वकर्मा स्मृति टी-20 टूर्नामेंट

गौर क्रिकेट एकेडमी में पुरुषोत्तम विश्वकर्मा स्मृति टी-20 लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दमोह क्रिकेट अकादमी ने जीत लिया। अकादमी ने इंडियन सुपर किंग्स को 44 रन से हराया।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Jan 02, 2026

गौर क्रिकेट एकेडमी में पुरुषोत्तम विश्वकर्मा स्मृति टी-20 लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दमोह क्रिकेट अकादमी ने जीत लिया। अकादमी ने इंडियन सुपर किंग्स को 44 रन से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दमोह क्रिकेट अकादमी ने 9 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। इसमें शाहिद खान ने 77 रन और राजा चक्रवर्ती ने 34 रनों का योगदान दिया।
इंडियन सुपर किंग्स की तरफ से मुर्तजा अली ने चार ओवर में तीन विकेट लिए और शिवांशु यादव ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडियन सुपर किंग्स 130 रन ही बना पाई। विवेक परदेसी ने 37 रन बनाए। दमोह क्रिकेट अकादमी की तरफ से वैदिक ने तीन विकेट और शाहिद खान ने दो विकेट लिए। शाहिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
कार्यक्रम में विधायक शैलेंद्र जैन ने विजेता टीम को 25 हजार और उपविजेता टीम को 15 हजार रुपए की नगद राशि और ट्रॉफी प्रदान की। शाहिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ़ टूर्नामेंट और बेस्ट बैट्समैन का खिताब दिया गया। सत्यम को बेस्ट बॉलर का खिताब दिया गया। कार्यक्रम में परसू भैया के साथी खिलाड़ी, विश्वकर्मा परिवार और गौर क्रिकेट अकादमी के संचालक सोनू वाल्मीकि, सुनील भाई पटेल, राजेश ठाकुर, अंशुमान अग्रवाल मनोज बजाज आदि उपस्थित रहे। टूर्नामेंट में हीरामणि विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा, आनंद विश्वकर्मा (जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष) अनूप विश्वकर्मा, मनु विश्वकर्मा, आदित्य विश्वकर्मा, कार्तिक विश्वकर्मा उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

02 Jan 2026 04:46 pm

Hindi News / News Bulletin / दमोह क्रिकेट अकादमी ने जीता पुरुषोत्तम विश्वकर्मा स्मृति टी-20 टूर्नामेंट

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

रबी की फसल को मिलेगा फायदा

मावठ ने बढ़ाई सर्दी, मंडी में भीगी किसानों की उपज
बूंदी

डूंगरपुर : मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में भी सुकून नहीं, सोम नदी के घाट तक पहुंचना ही बड़ा चैलेंज

dungarpur
डूंगरपुर

कांग्रेस ने ‘घंटे’ बजाते हुए किया विरोध प्रदर्शन, पोस्टर में लिखा- Besharm Mantri…

indore-news
इंदौर

एमपी में अब 'रॉकेट' की रफ्तार से होगा इस सिक्सलेन का काम

indore-ujjain sixlane
इंदौर

फिसल कर गिर रहे वाहन चालक

वैकल्पिक पुलिया पर आवागमन हुआ मुश्किल
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.