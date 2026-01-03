साहू को बिहार लाने वाले को देंगे 10 लाख इनाम, मंत्री के पति की बिहार के विधायक ने लगा दी कीमत

'अगर शादी नहीं हो पा रही है तो हम बिहार से लड़की ले आएंगे, वहां 20-25 हजार रुपए में मिल जाएगी' उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के इस बयान ने बिहार में सियासी तूल पकड़ गया है । इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के प्रमुख और सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने इसे बिहार की गरिमा पर हमला बताते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति गिरधारी लाल साहू को पकड़कर बिहार लाएगा, उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। उधर, बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार को इस मामले में नोटिस भेजने की तैयारी में हैं। आयोग इसे महिलाओं के स्वाभिमान पर हमला बताया है।