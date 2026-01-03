साहू को बिहार लाने वाले को देंगे 10 लाख इनाम, मंत्री के पति की बिहार के विधायक ने लगा दी कीमत

गिरधारी लाल साहू (photo - Rekha Arya FB)
'अगर शादी नहीं हो पा रही है तो हम बिहार से लड़की ले आएंगे, वहां 20-25 हजार रुपए में मिल जाएगी' उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के इस बयान ने बिहार में सियासी तूल पकड़ गया है । इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के प्रमुख और सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने इसे बिहार की गरिमा पर हमला बताते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति गिरधारी लाल साहू को पकड़कर बिहार लाएगा, उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। उधर, बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार को इस मामले में नोटिस भेजने की तैयारी में हैं। आयोग इसे महिलाओं के स्वाभिमान पर हमला बताया है।
सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बिहार की माताओं-बहनों पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले गिरधारी लाल साहू को बिहार लाकर सबक सिखाना जरूरी है। विधायक ने गिरधारी लाल साहू को पकड़कर बिहार लाने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। आईपी गुप्ता के इस ऐलान के बाद विवाद को और गरमा गया है।
बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने गिरधारी लाल साहू की टिप्पणी पर कहा, "उनका बयान बेहद निंदनीय है , ये उनकी मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। उनकी पत्नी उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, फिर भी वो महिलाओं के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।" बिहार महिला आयोग ने उनसे बिना शर्त माफी मांगने के लिए नोटिस भेजने का फैसला किया है।
आरजेडी ने गिरधारी लाल साहू के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, "भाजपा नेता पहले 10 हजार में महिलाओं का वोट खरीदते हैं, अब 20-25 हजार में बिहार से लड़कियां लाने की बात कर रहे हैं। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति शुरू से ऐसी ही विषैली सोच रही है।"
