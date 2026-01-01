2026 में ‘रफ्तार’ भरेगा बिहार! मिलेगा पहला 6-लेन हाईवे, पटना से पूर्णिया और भागलपुर तक बनेगा एक्सप्रेस-वे

New Year 2026बिहार को नए वर्ष 2026 में कई सड़कों की सौगात मिलने की संभावना है। इसमें पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे शामिल है, जिससे दिल्ली, यूपी, झारखंड और बंगाल का सफर आसान होगा। वाराणसी-औरंगाबाद छह लेन सड़क परियोजना अपने अंतिम चरण में है और यह बिहार का पहला छह लेन नेशनल हाईवे होगा, जो नए वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा, चार एक्सप्रेस-वे पर काम शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे शामिल हैं