पटना

2026 में ‘रफ्तार’ भरेगा बिहार! मिलेगा पहला 6-लेन हाईवे, पटना से पूर्णिया और भागलपुर तक बनेगा एक्सप्रेस-वे

New Year 2026 बिहार को नए साल में पहला छह लेन हाइवे और चार एक्सप्रेस-वे की सौगात मिल सकती है, जिसमें पहला सिक्स लेन एक्सप्रेस-वे भी शामिल है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 01, 2026

NH-148

प्रतीकात्मक तस्वीर- पत्रिका

New Year 2026बिहार को नए वर्ष 2026 में कई सड़कों की सौगात मिलने की संभावना है। इसमें पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे शामिल है, जिससे दिल्ली, यूपी, झारखंड और बंगाल का सफर आसान होगा। वाराणसी-औरंगाबाद छह लेन सड़क परियोजना अपने अंतिम चरण में है और यह बिहार का पहला छह लेन नेशनल हाईवे होगा, जो नए वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा, चार एक्सप्रेस-वे पर काम शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे शामिल हैं

बिहार और झारखंड की कम होगी दूरी

औरंगाबाद से चोरदाहा छह लेन सड़क परियोजना का काम भी इस वर्ष पूरा हो जाएगा। इससे बिहार से झारखंड की दूरी कम होगी और बंगाल तक का सफर आसान होगा। आमस से दरभंगा के बीच बन रहे नेशनल हाईवे का काम 2025 में पूरा होना था, लेकिन अब इसे 2026 में पूरा करने का लक्ष्य है।

जेपी गंगा पथ

जेपी गंगा पथ से पटना एम्स से सोनपुर, बकरपुर आना-जाना आसान होगा । पथ निर्माण विभाग के मुताबिक, कच्ची दरगाह-बिदुपुर और बख्तियारपुर-ताजपुर का काम नए साल में पूरा हो जाएगा, जिससे नौबतपुर से सोनपुर तक का रास्ता आसान होगा। इसके अलावा, गया-बिहारशरीफ चार लेन, बायसी-बहादुरगंज-दीघलबैंक, बेतिया-नरकटियागंज, कादिरगंज-खैरा, मीठापुर-महुली, कटिहार-बलरामपुर, मानसी-सिमरी बख्तियारपुर, अम्बा-देव-मदनपुर का काम भी नए साल में पूरा होना है।

भागलपुर और मुंगेर मरीन ड्राइव

पटना-पूर्णिया के बीच बन रही सड़क को केंद्र सरकार ने एक्सप्रेस-वे का दर्जा दिया है। पथ निर्माण विभाग के मुताबिक, नए साल में इसकी वित्तीय मंजूरी मिल सकती है। भागलपुर-हंसडीहा चार लेन सड़क का काम भी नए साल में शुरू होगा। इसके अलावा, भागलपुर और मुंगेर में गंगा किनारे मरीन ड्राइव की योजना पर भी काम शुरू होगा, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार है।

अरवल- दाउदनगर बाईपास

नए साल में पटना-औरंगाबाद के लिए अरवल, दाउदनगर बाईपास का काम शुरू होने की संभावना है । इसके अलावा, राज्य के कई स्टेट हाईवे का काम भी पूरा होगा, जिससे लोगों को और सुविधा मिलेगी।

image

Hindi News / Bihar / Patna / 2026 में 'रफ्तार' भरेगा बिहार! मिलेगा पहला 6-लेन हाईवे, पटना से पूर्णिया और भागलपुर तक बनेगा एक्सप्रेस-वे

