मौत तो बेवजह बदनाम है, असली तकलीफ तो जिंदगी से होती है

जयपुर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गौर गोपाल दास ने अपनी किताब ‘You Can Have It All: Unlock the Secrets to a Great Life’ पर बात की। राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित इस सेशन में उन्होंने लाइफ की परेशानियों को बहुत आसान तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि हर इंसान की जिंदगी में इस वक्त कोई न कोई ऐसा बोझ होता है, जो उसे अंदर से परेशान कर रहा होता है। सवाल यह है कि आज आप कौन-सा बोझ नीचे रखने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि लोग अक्सर मौत को बेवजह बदनाम करते हैं, जबकि असली तकलीफ तो जिंदगी से होती है।

गौर गोपाल दास ने बताया कि उनकी किताब लिखने की जर्नी भी इसी सोच से जुड़ी है कि जब इंसान अपने मन पर रखे बोझ को छोड़ने का फैसला करता है, तभी उसकी लाइफ बदलनी शुरू होती है। उन्होंने लोगों से कहा कि यह सोचें कि उनकी जिंदगी में ऐसा कौन-सा किस्सा या परेशानी है, जिसे अब छोड़ देना चाहिए, ताकि आगे की जर्नी आसान हो सके।