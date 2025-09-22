चिन्हांकन के बाद भी शहर में खड़े जर्जर भवन, हादसे का डर, 85 भवन धराशायी, अनदेखी से ढह रही गौरवशाली इमारतें

शहर में इतिहास से जुड़े कई भवन हैं जो शहर की ऐतहासिक गाथाओं का वर्णन करते हैं। इन भवनों में इतिहास के गौरवशाली किस्सों की कहानियां छुपी हुई हैं। आज, लेकिन ये गौरवशाली भवन प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। जर्जर हालत में यह अपने बूढ़े होने का अहसास करा रहे हैं। शहर के बीचों-बीच खड़ा महल अब अपनी विरासत को समेटे हुए ढह रहा है। न तो नगर पालिका इसकी सुध ले रही और न ही प्रशासन। जून माह के बाद प्रशासन का दावा है कि जर्जर भवनों को धराशायी कर दिया है, लेकिन शहर में अब भी ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हैं और कभी भी इनके ढहने से बड़ा हादसा हो सकता है।