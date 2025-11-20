केमिकल्स एक्सपो में विकास और चुनौतियों पर मंथन

गांधीनगर में आयोजित केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एक्सपो में पदाधिकारी।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के सहयोग से गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एक्सपो का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर सीआईआई के मनोनीत आर. मुकुंदन, सीपीएक्स के अध्यक्ष रूपार्क सारस्वत, सीआईआई (गुजरात) के अध्यक्ष प्रेमराज कश्यप और सीआईआई के कार्यकारी निदेशक अंकुर सिंह चौहान शामिल थे। मुकुंदन ने कहा कि बढ़ती मांग से प्रेरित प्रतिस्पर्धात्मकता, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, एआई और डिजिटलीकरण से उद्योग समाधानों को अपनाना और गुणवत्ता, सुरक्षा एवं स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना अहम मुद्दे हैं।
सारस्वत ने भारत के उच्च-मूल्य, प्रौद्योगिकी-प्रधान रासायनिक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदार बनने के अवसर पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार पुनः एकीकरण, तकनीकी परिवर्तन और नियामक विकास के महत्व को रेखांकित किया। जयंती पटेल ने सीमित बाजारों पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय व द्विपक्षीय व्यापार अवसरों में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कश्यप ने गुजरात को भारत का केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल गेटवे कहा।
