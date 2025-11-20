Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

केमिकल्स एक्सपो में विकास और चुनौतियों पर मंथन

बढ़ती मांग से प्रेरित प्रतिस्पर्धात्मकता, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, एआई और डिजिटलीकरण से उद्योग समाधानों को अपनाना और गुणवत्ता, सुरक्षा एवं स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना अहम मुद्दे

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Nov 20, 2025

Chemical expo

गांधीनगर में आयोजित केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एक्सपो में पदाधिकारी।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के सहयोग से गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एक्सपो का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर सीआईआई के मनोनीत आर. मुकुंदन, सीपीएक्स के अध्यक्ष रूपार्क सारस्वत, सीआईआई (गुजरात) के अध्यक्ष प्रेमराज कश्यप और सीआईआई के कार्यकारी निदेशक अंकुर सिंह चौहान शामिल थे। मुकुंदन ने कहा कि बढ़ती मांग से प्रेरित प्रतिस्पर्धात्मकता, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, एआई और डिजिटलीकरण से उद्योग समाधानों को अपनाना और गुणवत्ता, सुरक्षा एवं स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना अहम मुद्दे हैं।

सारस्वत ने भारत के उच्च-मूल्य, प्रौद्योगिकी-प्रधान रासायनिक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदार बनने के अवसर पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार पुनः एकीकरण, तकनीकी परिवर्तन और नियामक विकास के महत्व को रेखांकित किया। जयंती पटेल ने सीमित बाजारों पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय व द्विपक्षीय व्यापार अवसरों में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कश्यप ने गुजरात को भारत का केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल गेटवे कहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

20 Nov 2025 06:27 pm

Hindi News / News Bulletin / केमिकल्स एक्सपो में विकास और चुनौतियों पर मंथन

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

कटनी में खनिज क्रांति का आगाज: 100 हेक्टेयर से अधिक में शुरू हो रहे डोलोमाइट के 15 नए ब्लॉक

Dolomite mining will take place in Katni
कटनी

फाइलों में दफन सुर्खी डैम का 8 करोड़ रुपए का सौंदर्यीकरण, कुछ वर्षों खराब हो गईं कुर्सियां

Corruption in the beautification of Surkhi Dam
कटनी

एमपी में ASI को बीवी ने चप्पलों से पीटा, दूसरी महिला के साथ पकड़ाया; VIDEO

सतना

Train Engine Fail: ऋषिकेश-बाड़मेर एक्स्प्रेस ट्रेन का इंजन फेल, डबली राठान रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान

Hanumangarh Train
हनुमानगढ़

बाड़मेर : राजस्थान का खजुराहो… किराडू मंदिर को संरक्षण की दरकार

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.