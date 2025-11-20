केमिकल्स एक्सपो में विकास और चुनौतियों पर मंथन

सारस्वत ने भारत के उच्च-मूल्य, प्रौद्योगिकी-प्रधान रासायनिक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदार बनने के अवसर पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार पुनः एकीकरण, तकनीकी परिवर्तन और नियामक विकास के महत्व को रेखांकित किया। जयंती पटेल ने सीमित बाजारों पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय व द्विपक्षीय व्यापार अवसरों में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कश्यप ने गुजरात को भारत का केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल गेटवे कहा।